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驚奇隊長與蕾普利少尉 穿香奈兒斜紋軟呢意外好適合
第95屆奧斯卡頒獎典禮日前於美國洛杉磯舉辦，在頒獎典禮前夕，時尚精品龍頭香奈兒（CHANEL）與作家暨文學評論家—Charles Finch攜手舉辦年度奧斯卡金像獎前夕晚宴，於加州比佛利山莊飯店（The Beverly Hills Hotel）著名的Polo Lounge中舉行。
除了眾多品牌大使如克莉絲汀史都華、奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞等人，還有眾多知名男女演員與幕後工作人員也都應邀出席，許多賓客也都穿上香奈兒經典的設計，其中包括奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、「驚奇隊長」奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）、因演出異形和阿凡達系列電影而聞名全球的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、「金牌特務」、「神鬼傳奇」終令人印象深刻的阿爾及利亞舞者蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）、休格蘭（Hugh Grant）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、金獎導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）等。
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