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驚奇隊長與蕾普利少尉 穿香奈兒斜紋軟呢意外好適合

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
布麗拉森穿香奈兒2023春夏前導系列黑白斜紋軟外套與短褲、配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
布麗拉森穿香奈兒2023春夏前導系列黑白斜紋軟外套與短褲、配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供

第95屆奧斯卡頒獎典禮日前於美國洛杉磯舉辦，在頒獎典禮前夕，時尚精品龍頭香奈兒（CHANEL）與作家暨文學評論家—Charles Finch攜手舉辦年度奧斯卡金像獎前夕晚宴，於加州比佛利山莊飯店（The Beverly Hills Hotel）著名的Polo Lounge中舉行。

除了眾多品牌大使如克莉絲汀史都華、奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞等人，還有眾多知名男女演員與幕後工作人員也都應邀出席，許多賓客也都穿上香奈兒經典的設計，其中包括奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、「驚奇隊長」奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）、因演出異形和阿凡達系列電影而聞名全球的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、「金牌特務」、「神鬼傳奇」終令人印象深刻的阿爾及利亞舞者蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）、休格蘭（Hugh Grant）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、金獎導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）等。

品牌大使暨摩登COCO香水形象大使惠特尼皮克穿著香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列木珠繡馬甲、綢緞緹花襯衫、斜紋軟呢丹寧裙，配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
品牌大使暨摩登COCO香水形象大使惠特尼皮克穿著香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列木珠繡馬甲、綢緞緹花襯衫、斜紋軟呢丹寧裙，配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
阿爾及利亞女舞者蘇菲亞波提拉穿著香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列白色閃亮斜紋軟呢長外套、配戴香奈兒Coco Crush系列高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
阿爾及利亞女舞者蘇菲亞波提拉穿著香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列白色閃亮斜紋軟呢長外套、配戴香奈兒Coco Crush系列高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列黑白亮片針織上衣與短褲出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列黑白亮片針織上衣與短褲出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
雪歌妮薇佛穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列黑色斜紋軟外套與長褲、配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
雪歌妮薇佛穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列黑色斜紋軟外套與長褲、配戴香奈兒高級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
（由左至右）品牌大使克莉絲汀弗洛賽斯（Kristine Froseth）穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列白粉紫色彩繪方格裙裝、菲比托金（Phoebe Tonkin）穿著香奈兒2022/23春夏高級時裝系列黑色斜紋軟呢外套配戴香奈兒高級珠寶，於CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴合影。圖／香奈兒提供
（由左至右）品牌大使克莉絲汀弗洛賽斯（Kristine Froseth）穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列白粉紫色彩繪方格裙裝、菲比托金（Phoebe Tonkin）穿著香奈兒2022/23春夏高級時裝系列黑色斜紋軟呢外套配戴香奈兒高級珠寶，於CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴合影。圖／香奈兒提供
品牌大使暨女演員瑪莉詠柯蒂亞穿香奈兒2023春夏高級訂製服黑銀狗圖樣亮片刺繡蕾絲大衣式洋裝、配戴香奈兒頂級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
品牌大使暨女演員瑪莉詠柯蒂亞穿香奈兒2023春夏高級訂製服黑銀狗圖樣亮片刺繡蕾絲大衣式洋裝、配戴香奈兒頂級珠寶出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
（由左至右）品牌大使暨女演員瑪莉詠柯蒂亞、澳洲美國女演員妮可基嫚、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華於CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴合影。圖／香奈兒提供
（由左至右）品牌大使暨女演員瑪莉詠柯蒂亞、澳洲美國女演員妮可基嫚、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華於CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴合影。圖／香奈兒提供
澳洲美國女演員妮可基嫚穿著香奈兒2023春夏高級訂製服深藍銀金蔥斜紋軟呢外套與洋裝出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供
澳洲美國女演員妮可基嫚穿著香奈兒2023春夏高級訂製服深藍銀金蔥斜紋軟呢外套與洋裝出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴。圖／香奈兒提供

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