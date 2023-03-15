凱撒飯店連鎖、Spring Vodka聯名 微醺入住價2,599元起

國門開，未必得出國。為增添國旅新鮮感，凱撒飯店連鎖旗下6家都會型飯店首度攜手本土酒精性飲料品牌「Spring Vodka」兔子酒，推出「城市尋味Find My City Way」住房專案，入住即可獲得聯名設計的「Way To Drink」禮盒，內容結合「城市訪旅」及「調酒DIY」元素，旅人可依飯店精選玩樂地圖漫遊大台北，再搭配特色店家飲品調製專屬微醺味，旅行中以「味」尋「Way」。6/30前，兩人同行2,599元起。

此住房專案適用於台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、阿樹國際旅店及台北趣淘漫旅等6家位於雙北地區的飯店，入住即贈價值799元的「Way To Drink」聯名禮盒，包括冷泉伏特加及福爾摩莎白蘭姆酒隨身瓶各一、雪克杯及兩款設計杯墊，旅人掃描杯墊上的QR CODE後可下載玩樂地圖，以及由Spring Vodka精心規劃共11款酒譜，方便旅人能隨時拎著出門、探索城市尋味。

擅長設計懶人酒譜的Spring Vodka運用6家飯店推薦店家商品，設計調飲。例如蘭姆酒加上西昌街青草茶及冰塊，搖身一變成為清爽風味的「萬華尚青」調飲，或是將小熊軟糖浸泡於伏特加中，放入雪碧及冰塊後即化身為如同「新北歡樂耶誕城」般色彩繽紛的大人味特調。旅人微醺走訪傳統古蹟建築、主題博物館或美食商圈等精選景點，即使舊地重遊也別有新意。

「城市尋味 Find My City Way」住房專案即日起至6/30開放官網及電話訂房，6家飯店可擇一入住，每晚2,599元起，採限量銷售，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康