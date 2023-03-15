幕後影片搶先看！郭富城、鄭秀文、陳慧琳 說香港故事

香港的旅遊大門全面開啟，即起赴港旅行不避隔離、區內也免戴口罩，各景區推陳出新，光是新餐廳就有三千多間，疫後遊港新鮮話題不斷，旅遊魅力更勝從前。此外，最新一波全球宣傳活動「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）也正式啟動，三位在香港長大、於全球擁有龐大粉絲群的歌影巨星包括郭富城（Aaron）、鄭秀文（Sammi）和陳慧琳（Kelly）拍攝宣傳短片，一起向世界各地旅客打招呼。

影片釋出並陸續於全球播放，也掀起不少話題，三位巨星在影片中展現香港多元化的精彩體驗，包括維多利亞港美不勝收的天際線、世界級藝術文化新地標、嶄新旅遊景點，以及地道美食等。

其中，郭富城在片中以舞會友，畫面讓人印象深刻。他在中環石板街及西九文化區帶領舞蹈團大展舞技，動感十足。鄭秀文則換上粉紅運動裝，在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步，展現開心活力的一面。陳慧琳則化身茶餐廳女神，與來自各地的食客打成一片，並為食客送上西多士、奶茶等大家久違的香港美食。

除了鏡頭前的陽光活力，私下的他們也分別分享了自己的「香港最愛」。郭富城說，「我最想和家人一同到最新的西九文化區參觀新開幕的M+和香港故宮文化博物館。除了傳統景點和主題公園以外，我也喜歡在沙灘散步，吹吹海風，正因香港擁有多元文化，所以大家來到香港，自然會發掘到自己喜歡的地方！」

鄭秀文最推香港的交通工具，她認為，全新翻新的山頂纜車、電車和渡海小輪，都很有情懷和特色。「景點方面，我最推薦的則是到山頂欣賞香港的美景，感受香港這座美麗的城市。」