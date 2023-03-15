把莫內變成一道菜！樂斐將Fine dining轉化為行動藝術

位於北市大直的樂斐（LOPFAIT）法式餐廳本季與藝術結合，不僅和藝術家石小墨（SHIH SIAO-MO）攜手，將其全新系列《事件性的物感視域 Physical properties of an event horizon 》作品，在餐廳內首度發表，並進行為期一季的展出，主廚鄭裕錞（Chef Josh）也透過在餐盤上的「二創」，將莫內（Oscar-Claude Monet）、蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian）的知名畫作，轉譯為餐盤上的菜品，讓吃Fine dining彷彿也成為一種行動藝術。

前菜「蒙德里安」創作靈感來自荷蘭畫家蒙德里安的作品〈紅、黃、藍、黑的構成（Composition with Red Yellow Blue and Black ）〉，主廚以番茄澄清湯、起司慕斯、接骨木醬汁與 Kaviari魚子醬、墨魚汁泡芙皮完成基本色塊與線條後，還邀請饕客一起加入創作，提供夏威夷豆刨絲、甜豆仁、萬壽菊青葡萄，由饕客自行加入擺盤，讓饕客也成為這場行動藝術的創作者之一。

前菜「萵筍」令人聯想起印象派大師莫內的《睡蓮（Water Lilies）》系列，主廚以餐盤為畫布，藉由橄欖油乳化帶點苦味的萵筍頭段、堅果等食材，製成宛如睡蓮池色的醬汁，令人印象深刻。

此外，主廚也將日本風情帶入春季菜單。「日本鰤魚」以昆布漬的鰤魚交疊著台灣蜜棗薄片捲起，將鹽漬櫻花花瓣、櫻花花粉與康普茶交融的醬汁淋下，搭配上紫蘇、日本梅醬、香草奶醬點綴起酸甜帶柔和奶香滋味，投射出主廚對於春季的浪漫想像。

推薦的主餐「芳苑玉露鴨」隱藏著主廚擅長的東方料理韻味，鴨胸上的鴨皮注入粵式烤鴨做法，先吹乾再塗上蜂蜜等香料烤製，鴨胸則以2℃冷藏16天時間熟成，搭配肉汁脂香、蛋黃醬汁黏滑的玉露鴨，擁有柔嫩鹹甜口感。