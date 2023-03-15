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不在乎豔遇！蔡依林環遊世界不藏私分享冰島最美景點
羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林日前出席品牌高級珠寶展開幕，受訪時分享今年解封後，二月底赴米蘭出席寶格麗秋冬新品發表的歐洲行。她表示自己這次行程刻意排得較鬆散，心情格外放鬆，也因為停留時間比較久感受到時差的威力。此次歐洲行中間還特地去了一趟冰島，「我會很激動、不吝嗇地跟大家分享冰島，是因為我真的覺得很漂亮。冰島大概是繼秘魯彩虹山之後非常讓我震撼的大自然場景！」
蔡依林也說，正因為不是為了看極光而去，心裡沒有特別期待，「所以能遇到極光對我來說是一個很大的禮物，我也沒有覺得一定要看到才表示我有來過。」她更深入分享自己最愛的景點是冰洞，「我覺得踩上去一望無際，讓我想起撒哈拉沙漠時，很渺小又很寧靜的感覺。」秘魯和撒哈拉沙漠都是蔡依林在2019年、疫情前去旅遊過的地方，這些美麗的回憶也陪伴了天后度過三年疫情。而被問到是否有豔遇或搭訕，蔡依林霸氣回應：「豔遇不是我旅行期待的東西。」
喜歡旅遊的蔡依林這次在米蘭的行程中也分享了自己拎寶格麗最新春夏包款的穿搭，在日夜溫差大的歐洲她選擇多層次的穿著和輕便的褲裝，以基本的黑白色系，斜背鮮豔綠色的SERPENTI FOREVER小牛皮肩背包，或是選用包身線條別出心裁、搭配蜿蜒蛇蛇提把的SERPENTINE TOP HANDLE，創造穿搭亮點。
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