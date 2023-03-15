不在乎豔遇！蔡依林環遊世界不藏私分享冰島最美景點

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林日前出席品牌高級珠寶展開幕，受訪時分享今年解封後，二月底赴米蘭出席寶格麗秋冬新品發表的歐洲行。她表示自己這次行程刻意排得較鬆散，心情格外放鬆，也因為停留時間比較久感受到時差的威力。此次歐洲行中間還特地去了一趟冰島，「我會很激動、不吝嗇地跟大家分享冰島，是因為我真的覺得很漂亮。冰島大概是繼秘魯彩虹山之後非常讓我震撼的大自然場景！」

蔡依林也說，正因為不是為了看極光而去，心裡沒有特別期待，「所以能遇到極光對我來說是一個很大的禮物，我也沒有覺得一定要看到才表示我有來過。」她更深入分享自己最愛的景點是冰洞，「我覺得踩上去一望無際，讓我想起撒哈拉沙漠時，很渺小又很寧靜的感覺。」秘魯和撒哈拉沙漠都是蔡依林在2019年、疫情前去旅遊過的地方，這些美麗的回憶也陪伴了天后度過三年疫情。而被問到是否有豔遇或搭訕，蔡依林霸氣回應：「豔遇不是我旅行期待的東西。」