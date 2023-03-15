快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不在乎豔遇！蔡依林環遊世界不藏私分享冰島最美景點

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蔡依林訪冰島意外見到極光，覺得猶如一份禮物。圖／摘自藝人IG
蔡依林訪冰島意外見到極光，覺得猶如一份禮物。圖／摘自藝人IG

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林日前出席品牌高級珠寶展開幕，受訪時分享今年解封後，二月底赴米蘭出席寶格麗秋冬新品發表的歐洲行。她表示自己這次行程刻意排得較鬆散，心情格外放鬆，也因為停留時間比較久感受到時差的威力。此次歐洲行中間還特地去了一趟冰島，「我會很激動、不吝嗇地跟大家分享冰島，是因為我真的覺得很漂亮。冰島大概是繼秘魯彩虹山之後非常讓我震撼的大自然場景！」

蔡依林也說，正因為不是為了看極光而去，心裡沒有特別期待，「所以能遇到極光對我來說是一個很大的禮物，我也沒有覺得一定要看到才表示我有來過。」她更深入分享自己最愛的景點是冰洞，「我覺得踩上去一望無際，讓我想起撒哈拉沙漠時，很渺小又很寧靜的感覺。」秘魯和撒哈拉沙漠都是蔡依林在2019年、疫情前去旅遊過的地方，這些美麗的回憶也陪伴了天后度過三年疫情。而被問到是否有豔遇或搭訕，蔡依林霸氣回應：「豔遇不是我旅行期待的東西。」

喜歡旅遊的蔡依林這次在米蘭的行程中也分享了自己拎寶格麗最新春夏包款的穿搭，在日夜溫差大的歐洲她選擇多層次的穿著和輕便的褲裝，以基本的黑白色系，斜背鮮豔綠色的SERPENTI FOREVER小牛皮肩背包，或是選用包身線條別出心裁、搭配蜿蜒蛇蛇提把的SERPENTINE TOP HANDLE，創造穿搭亮點。

蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪秘魯，此為馬丘比丘。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪秘魯，此為馬丘比丘。圖／摘自藝人IG
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG
BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，約12萬3,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，約12萬3,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER祖母綠色小牛皮肩背包，約91,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER祖母綠色小牛皮肩背包，約91,700元。圖／寶格麗提供
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭背BVLGARI SERPENTI FOREVER祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林於米蘭街頭背BVLGARI SERPENTI FOREVER祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
蔡依林日前於社群分享冰島旅遊美照。圖／摘自藝人IG
蔡依林日前於社群分享冰島旅遊美照。圖／摘自藝人IG
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林分享旅行心得與穿搭。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林分享旅行心得與穿搭。圖／寶格麗提供
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪秘魯絕景彩虹山。圖／摘自藝人IG
「冰洞」是蔡依林最喜歡的冰島景點。圖／摘自藝人IG
「冰洞」是蔡依林最喜歡的冰島景點。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG
蔡依林曾於2019年造訪薩哈拉沙漠。圖／摘自藝人IG

冰島 疫情 極光

延伸閱讀

蔡依林戴1.5億祖母綠 賞寶格麗伊甸奇蹟花園「洗眼睛」

蔡依林川字肌秀1.5億寶格麗 新專輯「永遠在路上」

情侶隨手請路人幫拍照 抬頭一看竟是台灣天后蔡依林！

蔡依林脫了！冰島泡溫泉露蜜大腿 火辣泳裝照流出

相關新聞

鎖定剛需客群　王品推鐵板燒新品牌「就饗」

餐飲龍頭王品深化鐵板燒布局，新品牌「就饗鐵板燒」，主打中平價的剛需客群，也是集團旗下第四個鐵板燒品牌，王品表示，就饗今年...

把莫內變成一道菜！樂斐將Fine dining轉化為行動藝術

位於北市大直的樂斐（LOPFAIT）法式餐廳本季與藝術結合，不僅和藝術家石小墨（SHIH SIAO-MO）攜手，將其全新...

新航台北航線3/26起增班 下半年恢復疫情前運量

疫後航空公司航班陸續復甦，新加坡航空集團2022年共載送2070萬人次的旅客，為2021年運量的9倍，全球整體運能去年1...

不在乎豔遇！蔡依林環遊世界不藏私分享冰島最美景點

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林日前出席品牌高級珠寶展開幕，受訪時分享今年解封後，二月底赴米蘭出席...

搶攻疫後結婚潮商機 燦坤、全國電子推成家專案

根據市場調查，結婚成家、入新厝、換屋及重新裝潢是家電業4大主力客群，隨著疫後結婚潮、畢業潮陸續湧現，燦坤、全國電子不約而...

孫興慜、超萌柯基都入鏡！Burberry釋春夏形象第二波

繼先前倫敦時裝周期間帶來首個2023秋冬大秀後，Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦