搶攻疫後結婚潮商機 燦坤、全國電子推成家專案

根據市場調查，結婚成家、入新厝、換屋及重新裝潢是家電業4大主力客群，隨著疫後結婚潮、畢業潮陸續湧現，燦坤、全國電子不約而同針對青年成家需求打造超值採購方案，精選成家必備家電組合，讓你一次購齊享優惠，輕鬆打造舒適省力新生活。

燦坤打造「歡喜成家自由配」3大主題專區，包括「家電免3萬專區」推薦新居4大家電暢銷經典款，包括三星65型4K智慧連網電視、LG 17公斤變頻洗衣機、Panasonic 498公升變頻冰箱、聲寶一對一變頻單冷空調，全都3萬以下就能輕鬆入手；另外，「廚電免5千專區」則是精選開伙小家庭愛用款，像是大同11人份不鏽鋼電鍋、Panasonic 32L變頻微波爐、法國特福電磁爐、象印3公升熱水瓶等，在家自煮好方便。還有「書房應援專區」精選工作學習兼顧的資通訊商品，包括LG Gram 16吋輕薄筆電、三星Odyssey螢幕、三星Galaxy Tab A8、iPad Pro等，優惠價再享實用周邊贈品。

全國電子則是依照不同預算別，推出總價8.1折、CP值超高的「青年超值家電套餐」，且官網線上訂購或門市購買同享優惠與售後服務，其中，「小資成家」套餐只要10萬，就可以一次購足12種知名家電產品，預算比較充足的民眾，還有「品味成家」20萬及「高端成家」30萬套餐能夠選擇，並同步推出多種套餐單品加購價最低5.9折起。

由於時下新成屋僅附帶廚具及熱水器基本配備，全國電子貼心補足其他包括電視、冰箱、洗衣機及其他功能的小家電需求。10萬元「小資成家」包含三星55型液晶電視、LG 438L雙門藏鮮變頻冰箱、Panasonic變頻洗衣機及微電腦微波爐、除濕機及奈米水離子吹風機，還有聲寶智能溫控顯示快煮壺及微電腦DC直流馬達抑菌立扇和旋風電烤箱、象印電動熱水瓶及大同電鍋等。