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孫興慜、超萌柯基都入鏡！Burberry釋春夏形象第二波

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象並邀請韓國足球明星、品牌代言人孫興慜入鏡。圖／Burberry提供
Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象並邀請韓國足球明星、品牌代言人孫興慜入鏡。圖／Burberry提供

繼先前倫敦時裝周期間帶來首個2023秋冬大秀後，Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象影片與視覺，除了邀請韓國足球明星、品牌大使孫興慜（Son Heung-Min）入鏡，並再度加入趣味的動物元素與倫敦地景，展現品牌與英國、倫敦的文化鏈結。

在約15秒的影像中，以一朵盛放的英倫玫瑰開場，模糊的影像顆粒帶來強烈的寫實感，並捕捉到英倫多雨、滂沱的濡濕，以及穿上Burberry格紋風衣、桀驁不馴的少年臉龐。本次無論平面視覺或影片皆由Tyrone Lebon負責，原創音樂則由John Glacier所譜寫，影片中並呈現了第四代、結合重新詮釋的戰馬騎士圖案（EKD）的Burberry徽標。

由於Burberry在1901年舉辦了一場公開比賽徵選品牌徽標，而第一代的戰⾺騎⼠也在當時獲得青睞。短影片並取景了倫敦知名地標：特拉法加廣場（Trafalgar Square）和阿爾伯特橋（Albert Bridge）。前者是興建於1844年，廣場南端的查令十字（Charing Cross）更被視為傳統中的倫敦市中心，而後者則是橫跨泰晤士河、連結了北岸的切爾西與南岸的巴特西，讓人從美學上與倫敦0時差。

值得一提的是，新版Burberry Logo中戰馬騎士圖案（EKD）的旗幟上再有著拉丁文中「向前邁進」的Prorsum字樣，無論是搭配孫興慜的帥氣Baby face、或超萌柯基犬，都象徵Burberry這個英倫老牌在Daniel Lee帶領下，煥發出的幽默、自信與年輕活力。

新版Burberry Logo中「戰馬騎士圖案」上再有著拉丁文中「向前邁進」的Prorsum字樣，象徵勇往直前的騎士精神。圖／Burberry提供
新版Burberry Logo中「戰馬騎士圖案」上再有著拉丁文中「向前邁進」的Prorsum字樣，象徵勇往直前的騎士精神。圖／Burberry提供
有別於傳統的形象視覺，Burberry透過模特兒略帶誇張的表情、帶有粗糙顆粒影像的動物特寫，展現出新一代的英式幽默。圖／Burberry提供（合成圖）
有別於傳統的形象視覺，Burberry透過模特兒略帶誇張的表情、帶有粗糙顆粒影像的動物特寫，展現出新一代的英式幽默。圖／Burberry提供（合成圖）
超萌的柯基犬出現在Burberry最新形象視覺中，也讓人聯想到去年辭世的英女王伊莉莎白二世生前喜愛的寵物。圖／Burberry提供
超萌的柯基犬出現在Burberry最新形象視覺中，也讓人聯想到去年辭世的英女王伊莉莎白二世生前喜愛的寵物。圖／Burberry提供
Burberry全新視覺，邀請韓國足球明星、品牌大使孫興慜（Son Heung-Min）入鏡，並再度加入趣味的動物元素，展現品牌的英倫與幽默調性。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry全新視覺，邀請韓國足球明星、品牌大使孫興慜（Son Heung-Min）入鏡，並再度加入趣味的動物元素，展現品牌的英倫與幽默調性。圖／Burberry提供（合成圖）

倫敦 Burberry 品牌

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