孫興慜、超萌柯基都入鏡！Burberry釋春夏形象第二波

繼先前倫敦時裝周期間帶來首個2023秋冬大秀後，Burberry再度於品牌創意總監Daniel Lee掌舵下釋出全新形象影片與視覺，除了邀請韓國足球明星、品牌大使孫興慜（Son Heung-Min）入鏡，並再度加入趣味的動物元素與倫敦地景，展現品牌與英國、倫敦的文化鏈結。

在約15秒的影像中，以一朵盛放的英倫玫瑰開場，模糊的影像顆粒帶來強烈的寫實感，並捕捉到英倫多雨、滂沱的濡濕，以及穿上Burberry格紋風衣、桀驁不馴的少年臉龐。本次無論平面視覺或影片皆由Tyrone Lebon負責，原創音樂則由John Glacier所譜寫，影片中並呈現了第四代、結合重新詮釋的戰馬騎士圖案（EKD）的Burberry徽標。

由於Burberry在1901年舉辦了一場公開比賽徵選品牌徽標，而第一代的戰⾺騎⼠也在當時獲得青睞。短影片並取景了倫敦知名地標：特拉法加廣場（Trafalgar Square）和阿爾伯特橋（Albert Bridge）。前者是興建於1844年，廣場南端的查令十字（Charing Cross）更被視為傳統中的倫敦市中心，而後者則是橫跨泰晤士河、連結了北岸的切爾西與南岸的巴特西，讓人從美學上與倫敦0時差。