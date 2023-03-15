奶香爆棚！奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒加牛奶或可樂都行

美國棒球大聯盟現役選手，人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光！不穿球衣的大谷翔平，少了球場上的凌厲氣勢，但變身「陽光美男子」，讓許多球迷也看呆了，紛紛回應說「我終於有理由穿New Balance了」、「果然是寶藏男孩」。

2023-03-15 12:41