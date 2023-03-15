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奶香爆棚！奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒加牛奶或可樂都行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
跟酒標一樣，禮盒組包裝採用古董火柴盒圖樣。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
跟酒標一樣，禮盒組包裝採用古董火柴盒圖樣。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自愛爾蘭的奇鞭（Shanky's Whip）愛爾蘭威士忌利口酒，推出全球限量的超值組合包，包裝採用與酒標一致的古董火柴盒圖樣，內含700毫升的奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒以及品牌專屬浮雕LOGO調酒杯，是居家調酒最佳良伴。

奇鞭威士忌利口酒調和了愛爾蘭穀類威士忌、愛爾蘭烈酒、並注入天然的香草奶油香氣，全程在愛爾蘭製作裝瓶。擁有奶酒的香氣、美妙的絲綢滑順口感，不管是純飲或加入可樂、牛奶、咖啡裡，甚至搭配香草冰淇淋，都非常美味。

將奇鞭60毫升、牛奶60毫升，在奇鞭調酒杯中攪拌均勻，就成為奶香爆棚的「奇鞭奶奶香」特調。把奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒30毫升與可樂120毫升，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，就是香甜中帶有清爽氣泡口感的「奇鞭可樂HI」。

要是將奇鞭30毫升、檸檬汁20毫升，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，就是「奇鞭檸檬爽」，可以盡情感受酸酸甜甜層次感。奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒建議售價790元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒30毫升與可樂120毫升，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，香甜中帶有清爽氣泡口感。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒30毫升與可樂120毫升，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，香甜中帶有清爽氣泡口感。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒禮盒，內含700毫升的奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒以及品牌專屬浮雕LOGO調酒杯。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒禮盒，內含700毫升的奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒以及品牌專屬浮雕LOGO調酒杯。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

愛爾蘭 咖啡 奶奶

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