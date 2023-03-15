大谷翔平果然是寶藏男孩 新代言帥照化身陽光美男子

美國棒球大聯盟現役選手，人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光！不穿球衣的大谷翔平，少了球場上的凌厲氣勢，但變身「陽光美男子」，讓許多球迷也看呆了，紛紛回應說「我終於有理由穿New Balance了」、「果然是寶藏男孩」。

2023世界棒球經典賽仍在進行中，由多位美國棒球大聯盟現役選手組成的日本隊，以四戰皆勝的成績晉級次輪。球隊中最受矚目的就是人稱「二刀流」的球星大谷翔平，他也將於3月16日對上義大利時擔任先發投手，毫不令人意外的選擇也說明了眾人對他的期待。而且在世界棒球經典賽的比賽期間，大谷翔平的instagram帳號，追蹤人數在短短數天內就暴漲了100萬，目前已超過330萬粉絲，關注了他的一舉一動。大谷翔平近期分享了一則貼文，內容是他代言New Balance的形象照，不同於球衣造型，身穿品牌Logo T恤的他，於棒球場展現了陽光男兒的爽朗氣息，讓粉絲們也大感意外，回應說「真的不去當男明星嗎？」、「果然是寶藏男孩」等留言，吸引近20萬的網友朝聖點讚。

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

而義大利「小白鞋」霸主SUPERGA也公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照也隨之釋出。現年25歲的Tina Kunakey既是活躍模特兒，也是大叔男星文森卡索的嬌妻，目前instagram帳號已有超過140萬人追蹤，在年輕世代裡頗有人氣。在SUPERGA這季的形象廣告也刻意減少繁複佈景，藉由Tina Kunakey的獨特風格與肢體語彙，傳達出如何在日常造型中輕鬆穿著品牌鞋款，詮釋了包括4089、2631、3041、2750、 2730型號，展現不但能打扮得正式也能穿得休閒自在。

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

SUPERGA 4089 Training 9TS Slim Vegan鞋。圖／嵥傑國際提供

SUPERGA 2631 Stripe Platform鞋，2,680元。圖／嵥傑國際提供