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大谷翔平果然是寶藏男孩 新代言帥照化身陽光美男子

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

美國棒球大聯盟現役選手，人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光！不穿球衣的大谷翔平，少了球場上的凌厲氣勢，但變身「陽光美男子」，讓許多球迷也看呆了，紛紛回應說「我終於有理由穿New Balance了」、「果然是寶藏男孩」。

2023世界棒球經典賽仍在進行中，由多位美國棒球大聯盟現役選手組成的日本隊，以四戰皆勝的成績晉級次輪。球隊中最受矚目的就是人稱「二刀流」的球星大谷翔平，他也將於3月16日對上義大利時擔任先發投手，毫不令人意外的選擇也說明了眾人對他的期待。而且在世界棒球經典賽的比賽期間，大谷翔平的instagram帳號，追蹤人數在短短數天內就暴漲了100萬，目前已超過330萬粉絲，關注了他的一舉一動。大谷翔平近期分享了一則貼文，內容是他代言New Balance的形象照，不同於球衣造型，身穿品牌Logo T恤的他，於棒球場展現了陽光男兒的爽朗氣息，讓粉絲們也大感意外，回應說「真的不去當男明星嗎？」、「果然是寶藏男孩」等留言，吸引近20萬的網友朝聖點讚。

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供
義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

而義大利「小白鞋」霸主SUPERGA也公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照也隨之釋出。現年25歲的Tina Kunakey既是活躍模特兒，也是大叔男星文森卡索的嬌妻，目前instagram帳號已有超過140萬人追蹤，在年輕世代裡頗有人氣。在SUPERGA這季的形象廣告也刻意減少繁複佈景，藉由Tina Kunakey的獨特風格與肢體語彙，傳達出如何在日常造型中輕鬆穿著品牌鞋款，詮釋了包括4089、2631、3041、2750、 2730型號，展現不但能打扮得正式也能穿得休閒自在。

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供
義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供
義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供
義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供
義大利「小白鞋」霸主SUPERGA公布新任品牌大使，邀請名模Tina Kunakey來擔任，形象美照中也詮釋了新鞋款。圖／嵥傑國際提供

SUPERGA 4089 Training 9TS Slim Vegan鞋。圖／嵥傑國際提供
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SUPERGA 2631 Stripe Platform鞋，2,680元。圖／嵥傑國際提供
SUPERGA 2631 Stripe Platform鞋，2,680元。圖／嵥傑國際提供

SUPERGA 3041 Revolley Platform鞋，2,580元。圖／嵥傑國際提供
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義大利 品牌 經典賽 大谷翔平

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