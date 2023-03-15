微軟創始人+超級收藏家 遺產珍藏將拍美國寂寞大師畫作

已故微軟聯合創始人兼超級收藏家保羅·艾倫 ( Paul Allen) ，家族與佳士得合作的「先鋒創見：保羅·艾倫珍藏」拍賣會，去年在紐約創下 155 件作品、16億美元成交的佳績，創下拍賣會上單一所有者拍賣的歷史最高紀錄。佳士得宣布，五月將拍賣艾倫另外七件藏品，包括拍場罕見的愛德華· 霍普 (Edward Hopper) 作品「海岸禦衛灣畔」，以及喬治亞·歐姬芙 (Georgia O'Keeffe)和大衛·霍克尼 ( David Hockney)各三幅作品，成交總額有望超越3千萬美元。

愛德華· 霍普以描繪寂寥的美國當代生活風景聞名，被稱為「美國寂寞大師」。1927年，霍普買了他的第一輛汽車，增加他逃離曼哈頓都市生活去發現新題材的能力。1929年，他來到了緬因州的海岸禦衛灣(Coast Guard Cove)，對當地獨特景觀和建築元素的影響非常感興趣，尤其是強烈的夏季陽光。

在霍普的「海岸禦衛灣畔(Coast Guard Cove))」畫中，瞭望室高高地坐落在該地區的一處岩石懸崖上，下方是平靜的海灣水域，沐浴在微妙的金色光芒中。霍普在這裡捕捉到了燦爛的海岸陽光的豐富效果。當被陽光曬白的草地在鹹鹹的空氣中閃閃發光時，五顏六色的陰影沿著下面的懸崖表面層層疊疊，在整個構圖中營造出一種繪畫般的質感。這幅畫完全沒有人物，卻傳達了這位藝術家畫作中一貫散發出的無形的憂鬱和孤獨感。

佳士得指出，艾倫全力支持和欣賞他喜愛的藝術家，悉心蒐羅他們在不同時期創作的作品和系列。艾倫對風景畫特別感興趣，曾表示：「我們談論到大腦天生會留意到風景、欣賞風景，並探究風景中的事物，所以風景似乎能吸引所有人。這是外望觀察世界的一種方式，但同時藝術家也將自己的內在想法融入其中。我不斷嘗試摸索未來的方向，並以某種方式窺探世界，也許正因如此我才會覺得風景畫如此有趣。」