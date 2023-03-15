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身份證有9享79折、免費送蛋！王品「就饗鐵板燒」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
就饗鐵板燒開發「青花椒」搭配牛排的組合。圖／王品提供
就饗鐵板燒開發「青花椒」搭配牛排的組合。圖／王品提供

王品集團旗下全新品牌「就饗鐵板燒」，自即日起於台北東區商圈正式開幕。店內標榜主打「牛排＋海鮮」的雙主餐設定，還有自助吧吃到飽、不收服務費等特色，提供民眾大大的滿足感。為慶祝新店開幕，即日起至3月19日期間，身份證有「9」，可享套餐79折優惠；3月底填寫消費調查表，每人「免費加蛋1顆」。

「就饗鐵板燒」乃是王品於2023年開設的第一個新品牌，店址鄰近SOGO忠孝店。店內所提供的「獨饗海陸套餐」，主打牛、豬、雞搭配時令海鮮盤的雙主餐，每套408元起。不同於一般台式鐵板燒的調味，就饗還開發出青花椒、蔥鹽、金沙、塔香、胡麻等十餘種特色調味，搭配上豆腐、海鮮等不同食材，帶來豐富的變化。

除此之外，店內也提供有自助吧服務，無限量供應白飯、湯品與飲料，另有多樣單點菜色，讓民眾自行加價升級。同時就饗鐵板燒標榜「不收服務費」，滿足民眾日常中的小享受。

為慶祝正式開幕，即日起至3月19日期間，身份證字號有「9」，出示證件即可享「單客套餐79折」。3月31日前，來店內用填寫消費體驗調查，每人贈送1張「荷包蛋兌換券」，下次來店用餐免費加蛋1顆。另外，出示王品瘋美食APP上活動畫面，加贈「金沙鮑魚」1份。

就饗鐵板燒於即日起正式開幕。圖／王品提供
就饗鐵板燒於即日起正式開幕。圖／王品提供
套餐組合中的「金沙雙魷 香煎白蝦」。圖／王品提供
套餐組合中的「金沙雙魷 香煎白蝦」。圖／王品提供
以澎湖海菜與吻仔魚製成的「海菜吻仔魚蛋」。圖／王品提供
以澎湖海菜與吻仔魚製成的「海菜吻仔魚蛋」。圖／王品提供
「就饗鐵板燒」主打雙主餐的設定。圖／王品提供
「就饗鐵板燒」主打雙主餐的設定。圖／王品提供

海鮮 套餐 品牌

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