身份證有9享79折、免費送蛋！王品「就饗鐵板燒」開幕

王品集團旗下全新品牌「就饗鐵板燒」，自即日起於台北東區商圈正式開幕。店內標榜主打「牛排＋海鮮」的雙主餐設定，還有自助吧吃到飽、不收服務費等特色，提供民眾大大的滿足感。為慶祝新店開幕，即日起至3月19日期間，身份證有「9」，可享套餐79折優惠；3月底填寫消費調查表，每人「免費加蛋1顆」。

「就饗鐵板燒」乃是王品於2023年開設的第一個新品牌，店址鄰近SOGO忠孝店。店內所提供的「獨饗海陸套餐」，主打牛、豬、雞搭配時令海鮮盤的雙主餐，每套408元起。不同於一般台式鐵板燒的調味，就饗還開發出青花椒、蔥鹽、金沙、塔香、胡麻等十餘種特色調味，搭配上豆腐、海鮮等不同食材，帶來豐富的變化。

除此之外，店內也提供有自助吧服務，無限量供應白飯、湯品與飲料，另有多樣單點菜色，讓民眾自行加價升級。同時就饗鐵板燒標榜「不收服務費」，滿足民眾日常中的小享受。