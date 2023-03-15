增量30%！萊爾富「318國際早餐日」推3款厚菠蘿麵包新品 會員點數5倍送

萊爾富響應「318國際早餐日」，推出人見人愛、任何時間吃都很適合的麵包新品「厚菠蘿麵包」，以及全新的義大利麵自有品牌「Mi piace」搶市，提供消費者更多元的早午餐選擇，開啟活力的一天。

麵包新品有「厚菠蘿麵包-原味」、「厚菠蘿麵包-草莓」、「厚菠蘿麵包-抹茶紅豆」3款不同風味，主打外層菠蘿酥皮增量30%，並使用新升級的菠蘿酥皮配方並沾附了細砂糖，搭配新升級柔軟麵糰，口感更加豐厚、酥脆。4月4日前凡購買厚菠蘿麵包新品，搭配指定飲品享合購價49元，會員還享Hi點5倍送。