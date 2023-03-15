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2023母親節／雅詩蘭黛免費送化妝箱 小棕瓶又買一送一
一年一度的母親節檔期即將開打，雅詩蘭黛這次端出時會組合，在指定百貨開打的第一天，直接推出「NO.1美肌賞舞台收納箱&美妝三件禮」，可說式超滑算的組合，只要在開打第一天，消費滿5千元且含一秒修護小棕組，就送價值3,483元的NO.1美肌賞舞台收納箱、美妝三件禮，另外熱賣的小棕瓶、微分子肌底原生露等，也推出買一送一的5折優惠。
雅詩蘭黛首一日排隊限定的禮品，NO.1美肌賞舞台收納箱為蛋型化妝箱，還藏有LED燈，方便化妝，還能夠收藏保養彩妝品，純白啞光設計溫柔融入居家空間，美妝三件組包括小棕瓶7ml、粉保濕水啵啵妝前精華15ml、絕對慾望柔霧唇膏 繁花愛意3.5g，可說是超實惠。
指定百貨開打的第一天，也推出一秒修護小棕組，買小棕瓶特潤超導全方位修護露50ml，就送出總計52ml的小棕瓶組合，原價9,100元，特價4,250元；首2日也推出一拍爆水原生露組，買微分子肌底原生露200ml，送總計微分子肌底原生露200ml，原價8,900元，特價4,450元；首3日還有10倍Q彈膠原霜組，買年輕無敵膠原霜75ml，送年輕無敵膠原霜75ml補充罐，原價7,900元，特價4,350元。
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