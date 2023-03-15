Swatch洞悉市場需求「即看即買」最佳示範 跨界博物館聯名表款將登台開賣

Swatch Art Journey系列聯名表款，上周才在里斯本曝光，下禮拜就能在台灣的專賣店買到了；Swatch果然厲害，洞悉市場需求，馬上將消費者的期待值，轉變成實際可販售商品。難怪新版的MoonSwatch腕表，即使只是一根指針不同，仍接獲許多的詢問電話，民眾反應不怕花錢，只怕買不到！

這一招真的很厲害！搶在月底即將舉辦的世界最大鐘表展之前，沒參與的Swatch在3月上旬，可說是動作頻頻，吸引全世界目光。一是3月7日無預警的公布與Omega聯名新版本的MoonSwatch登月表，當天立即成為各社群平台「洗版」討論焦點。隔了不到五天，3月11日Swatch選在葡萄牙里斯本，曝光與四大博物館或藝術基金會合作的Swatch Art Journey系列腕表，內容包括浮世繪、普普藝術、超現實主義以及文藝復興時期大師傑作，皆都變成表款裝飾主題。不僅如此，五天之後的3月16日，首波Swatch Art Journey系列腕表，就能在品牌的店頭上買到了。這一波綿密的行銷策略，果真讓消費者很有感，更能讓Swatch品牌商品維持熱度。

而回過頭來看Swatch Art Journey系列的確很有「賣相」，而且主題涵蓋內容廣，一次瞄準所有客層。像是利用超現實主義巨匠雷內馬格利特著名作品「形象的叛逆」為題的表款，除了是Swatch少見的奶茶配色之外，還發揮幽默感，在表帶上印刷「Ceci est une Swatch（這是一只Swatch）」的標語，來呼應畫作概念。而在4月13日才會開賣的葛飾北齋「神奈川沖浪裏」腕表，則是目前曝光表款中，唯一在正面與表背，採用不同風格印花設計的款式。然而，Swatch表示，將還有與塗鴉大師合作的「隱藏版」將在5月公開，吊足了消費者的心。

Swatch Art Journey系列「神奈川沖浪裏」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「男人之子」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「形象的叛逆」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「維納斯的誕生」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「女孩」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「春之神」表款。圖／Swatch提供