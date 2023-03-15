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Swatch洞悉市場需求「即看即買」最佳示範 跨界博物館聯名表款將登台開賣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch Art Journey系列聯名表款，上周才在里斯本曝光，下禮拜就能在台灣的專賣店買到了！圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列聯名表款，上周才在里斯本曝光，下禮拜就能在台灣的專賣店買到了！圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列聯名表款，上周才在里斯本曝光，下禮拜就能在台灣的專賣店買到了；Swatch果然厲害，洞悉市場需求，馬上將消費者的期待值，轉變成實際可販售商品。難怪新版的MoonSwatch腕表，即使只是一根指針不同，仍接獲許多的詢問電話，民眾反應不怕花錢，只怕買不到！

這一招真的很厲害！搶在月底即將舉辦的世界最大鐘表展之前，沒參與的Swatch在3月上旬，可說是動作頻頻，吸引全世界目光。一是3月7日無預警的公布與Omega聯名新版本的MoonSwatch登月表，當天立即成為各社群平台「洗版」討論焦點。隔了不到五天，3月11日Swatch選在葡萄牙里斯本，曝光與四大博物館或藝術基金會合作的Swatch Art Journey系列腕表，內容包括浮世繪、普普藝術、超現實主義以及文藝復興時期大師傑作，皆都變成表款裝飾主題。不僅如此，五天之後的3月16日，首波Swatch Art Journey系列腕表，就能在品牌的店頭上買到了。這一波綿密的行銷策略，果真讓消費者很有感，更能讓Swatch品牌商品維持熱度。

而回過頭來看Swatch Art Journey系列的確很有「賣相」，而且主題涵蓋內容廣，一次瞄準所有客層。像是利用超現實主義巨匠雷內馬格利特著名作品「形象的叛逆」為題的表款，除了是Swatch少見的奶茶配色之外，還發揮幽默感，在表帶上印刷「Ceci est une Swatch（這是一只Swatch）」的標語，來呼應畫作概念。而在4月13日才會開賣的葛飾北齋「神奈川沖浪裏」腕表，則是目前曝光表款中，唯一在正面與表背，採用不同風格印花設計的款式。然而，Swatch表示，將還有與塗鴉大師合作的「隱藏版」將在5月公開，吊足了消費者的心。

Swatch Art Journey系列「神奈川沖浪裏」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「神奈川沖浪裏」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「男人之子」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「男人之子」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「形象的叛逆」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「形象的叛逆」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「維納斯的誕生」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「維納斯的誕生」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「女孩」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「女孩」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「春之神」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「春之神」表款。圖／Swatch提供

Swatch Art Journey系列「白日夢」表款。圖／Swatch提供
Swatch Art Journey系列「白日夢」表款。圖／Swatch提供

腕表 品牌 Swatch 博物館

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