機上娛樂新潮流 華航推出嶄新Podcast節目服務

中華航空攜手台灣聲音經濟第一品牌「SoundOn聲浪」，今天（15日）起在機上影視娛樂系統全新推出優質Podcast節目服務，旅客可於高空中聆聽多元豐富的頻道內容，享受知性話題薰陶，節目包含國際財經、旅遊文化、生活美學及永續發展等熱門主題，體驗耳朵旅行就從華航開始。

華航表示，Podcast作為近年熱門的新興媒體，具有聆聽自由度高、主題豐富、內容多元、便於學習等優勢。透過聲音，可提供機上旅客更沈浸且舒適的體驗，利用機上時間掌握趨勢動態、吸收新知。SoundOn聲浪提供全方位Podcast服務，節目庫涵蓋商業、藝術、喜劇、休閒、親子等 20 多種主題，高達數萬檔精彩內容。

SoundOn此次與華航攜手合作，協助精選優質Podcast節目上機，藉由多元且高品質的華語Podcast節目，希望提供搭機旅客全新娛樂選擇；同時藉由華航遍佈世界各地的航線，將優質的台灣文創節目帶向全世界的華語圈。

華航指出，此次與聲浪合作機上Podcast節目服務，即日起於全機隊嶄新登場，旅客可透過機上影視娛樂系統免費收聽內容，首波主打「ZONG嚨來共－榮獲DJSI全球第一名的華航與米其林綠星陽明春天合作推機上蔬食餐點」、「大雲食堂－再現經典之音」、「那些學校沒教的事」、「聽天下－韌性決策 向CEO學新成長模式」及「大叔聊經典」等精彩內容，也將定期導入更多優質節目。