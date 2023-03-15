普發6千放大術！盤點星飯店餐飲買一送一、住房下殺2折

全民普發6千元的政策即將落實，各飯店住房餐飲提前開搶，除了各種6千「放大術」，也推出餐飲倍增方案「買一送一」，或者住房2折起的優惠，另有業者打出可「囤券」，以超狂優惠力抗通膨。

台北遠東香格里拉為搶攻政府即將發放的6千元現金補助商機，提出「住房和餐飲消費滿6千送6千」的回饋活動，5月1日至31日期間，於飯店住房或是餐廳消費滿6千元，即可獲得6千元「餐飲大紅包」，共有6張1千元餐飲抵用券，可於2023年9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，每次不限使用張數，只要消費滿3千即可使用一張。業者預計，這波回饋活動將為飯店帶來20%的業績成長。

位居四鐵共構的台北六福萬怡酒店集結六福旅遊集團旗下品牌六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙，即日起至6月30日也祭出全新餐飲優惠「6,000元放大術」，消費者可以6千元現金購買面額1千元的現金抵用券6張，每張可當1,380元使用，適用於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等，此外，專案再額外加贈面額400元的優惠贈送券15張，現金總價值相當於增值2.3倍，現賺8,280元，使用期限至2023年12月30日。

台北六福萬怡酒店「6,000元住套房」住房專案也加碼延長至4月30日，可以6千元入住價值3萬元，20坪的精緻套房，超值優惠2折起，平日住宿可搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，再省680元。六福居公寓式酒店也有「6,000送6,000」住房專案，可以6千元入住公園景觀套房，再享六福6大好禮及餐飲折價券，包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券等，總價值6千元，相當於買6千送6千。

台北凱達大飯店也推出「全館5折起」的優惠拚買氣，除了住宿買一送一、下殺75折的6人份外帶合菜之外，以高CP值聞名的5F百宴自助餐廳則首次推出自助餐券搭配星巴克咖啡券的組合票券，百宴自助餐不分平假日之午/晚餐券8張加上星巴客咖啡服務兌換券10張，原價11,154元超值套票組、優惠價6千元，業者強調，可以5.3折的優惠囤起來力抗通膨。

台北小巨蛋旁的茹曦酒店則以多款住房專案搶攻6千商機，專案下殺2折起，可以6千元起的優惠房價，入住全新裝修的尊爵客房與三人房。其中，「春光明媚三人住房專案」6月底前在酒店臉書粉絲專頁參加留言活動，入住三人房(每晚定價18,000元)再享三客自助早餐、可享專案價6千元，加碼假日不加價。

君品Collection旗下VANTEL露營車推出「租一天送一天」的租車優惠，自駕出遊48小時原價9,360元，期間限定4,680元，相當於5折，即日起至5月31日的平日，預訂美學車中泊VANTEL露營車，除了適合來趟城市近郊悠活假期，拉長租用時數後更能前往溪谷、山邊、或海天遼闊的海岸等VANTEL特約營地。