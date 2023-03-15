口罩令鬆綁 台中百貨美妝品下殺、過期美妝還能回收換好禮

口罩禁令鬆綁，彩妝、保養品牌皆摩拳擦掌，搶疫後商機。台中廣三SOGO全館感謝祭3月15日搶先開跑，美妝、保養品下殺4折起，並推美妝回收計畫，民眾回收不適合、過期的彩妝品，可集點換好禮。台中大遠百美麗購物節VIP預購3月16日開打，祭出化妝品、內睡衣，累計消費3000元送300元，單筆消費滿1萬元，再加送200元。

台中廣三SOGO今日起展開感謝祭，美妝、保養品下殺4折起，還有全館滿千送百及銀行滿額禮等活動，最高回饋近17%；整檔業績目標挑戰14.5億元，年成長17％。

台中廣三SOGO同步推出「綠時尚‧美妝回收計畫」，號召民眾將不適合、過期的彩妝品捐出及回收，3月21日至4月9日憑Smart Card可兌換「美妝環保里程卡」，持1F化妝品專櫃正貨的保養品空瓶或彩妝品至12F贈品處回收，一件即可集1點，集滿點數可兌換Smart Card點數或化妝品抵用券。

台中廣三SOGO百貨表示，疫情3年期間，民眾對底妝、唇彩需求量減少，每人家中平均都有4至6件過期閒置的彩妝品，如未經妥善分類回收，直接拋棄在垃圾桶，對環境是一大傷害，希望透過活動鼓勵大家重視環境永續問題， 募集到的二手彩妝品，將全數透過「財團法人台灣寶島淨鄉團」賦予二手彩妝新生命。

台中大遠百美麗購物節VIP預購3月16日至23日開打，美妝保養品全面下殺，針對1F化妝品專櫃預購期間加碼活動，單櫃滿3萬元再加送300元；單櫃滿6萬元再加送600元；滿12萬元再加送1200元。