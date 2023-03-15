彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥 4月1日起每顆漲到50元

彰化市中正路排隊名店「不二坊蛋黃酥」（原名是不二家），以物價上漲為由，公告從四月一日起，每顆蛋黃酥從目前45元漲到50元，有民眾說「好貴，呷不起」、「要不是要送人，我還不捨吃」，但也有人認為最近什麼都漲，不二坊調漲蛋黃酥價格可以理解，要不要買就要看自己選擇了。

不二坊在最近幾年竄紅，雖然有著一波波的調漲，很多顧客從每顆30元，一直吃到現在一顆45元，但等候購買的隊伍，卻是一年比一年長，尤其接近中秋節，動輒排了三、四百公尺，甚至漏夜排隊，往往影響交通，警方常要到場協助維護秩序。

不二坊蛋黃酥分成6顆、15顆及20顆裝，每顆漲到50元後，每盒各為300、750與1000元，沒有買越多越便宜，而且賺了錢，消費者卻要飽受風吹日曬之苦，影響交通，「店紅是非多」，甚至招來潑漆、掛喪燈等抗議，甚至被市長嗆，經營方式卻甚少改變，不二坊做生意做這麼硬，卻還是照常大排長龍，不只中秋節，平常店外都是長長隊伍。

也由於不二坊帶起蛋黃酥商機，彰化也出現多家蛋黃酥業者，很多都打著是「不二坊的師父出來開的」，連台中還有「不二坊」，但彰化「不二坊」總是一再宣示「僅此一家，別無分號」。

不二坊蛋黃酥的魅力在那裡？其實與一般蛋黃酥做法沒什麼不同，但不二坊蛋黃酥，就是有酥酥的口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，拿到手時，就是現做熱熱的，店員還會吩咐先打開餅盒，等20分鐘後冷卻再蓋上。

不二坊再貴，排隊再折騰人，但不坊家現在已成了送禮的時尚，更代表著誠意，很多人仍舊鍾愛不二坊，就成了不二坊就算一直漲，購買隊伍卻越排越長的奇特現象，甚至四處動用關係，非吃不可，夠力者往往買到三、四百盒。