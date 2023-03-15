奧斯卡影帝當總監？精品品牌將推全新膠囊系列引熱議

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023秋冬的Bally，以黑金對比、俐落的剪裁輪廓，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供
2023秋冬的Bally，以黑金對比、俐落的剪裁輪廓，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供

品牌延攬明星擔任品牌創意總監不是新鮮事，上個月「菲董」Pharrell Williams已有先例成為時尚產業超熱話題，但...如果是奧斯卡影帝成為品牌創意發想，會否讓人更加期待？

瑞士精品品牌Bally宣布，將延攬美國男演員、奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）一同打造膠囊系列。根據時尚媒體WWD報導，該系列將帶來Ready-to-wear成衣、鞋履、包款以及系列飾品，並將由Adrien Brody主導創意發想，消息一出，部分網路使用者持反面立場，認為Adrien Brody是演員、而非時尚產業專業人才，但也有人抱持樂觀看待，引起社群軟體上熱烈討論。

Adrien Brody曾以《戰地琴人》（The Pianist）一片在他29歲時首次入圍最佳男主角就獲得小金人獎盃，也成為史上最年輕的奧斯卡影帝。他同時也是名導魏斯安德森（Wes Anderson）喜愛的演員，曾參與《大吉嶺有限公司》、《法蘭西特派周報》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》等多部電影演出，並曾為Prada走秀，成為伸展台上的火熱話題。

先前已在米蘭時裝周發表的Bally 2023秋冬系列，本季將品牌愛用的蛇紋廣泛使用在男女時裝，品牌時尚總監Rhuigi Villaseñor並透過獵豹印花、天鵝絨皮革羽絨夾克、鱷魚皮革紋等充滿野性的視覺，為成立於1851年的老牌，注入活力、野性的時尚力量。而Bally過往擅長打造結合旅遊、休閒生活風格的精緻皮件、服裝，據了解本次由Adrien Brody打造的膠囊系列也將環繞在從旅遊為靈感的生活風格。本次膠囊系列何時將會現身？且讓人拭目以待。

瑞士精品品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
瑞士精品品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
Adrien Brody曾多次登上時尚雜誌封面，並與愛犬一同入鏡。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody（合成圖）
Adrien Brody曾多次登上時尚雜誌封面，並與愛犬一同入鏡。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody（合成圖）
演技精湛的Adrien Brody也是名導魏斯安德森喜愛的演員之一，並曾參與多部電影包含近年的《法蘭西特派周報》（The French Dispatch）演出。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody
演技精湛的Adrien Brody也是名導魏斯安德森喜愛的演員之一，並曾參與多部電影包含近年的《法蘭西特派周報》（The French Dispatch）演出。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody
瑞士精品品牌Bally宣布，將延攬美國男演員、史上最年輕奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）一同打造膠囊系列。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody、Bally（合成圖）
瑞士精品品牌Bally宣布，將延攬美國男演員、史上最年輕奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）一同打造膠囊系列。圖 / 翻攝自 IG@ adrienbrody、Bally（合成圖）

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