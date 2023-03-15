奧斯卡影帝當總監？精品品牌將推全新膠囊系列引熱議

品牌延攬明星擔任品牌創意總監不是新鮮事，上個月「菲董」Pharrell Williams已有先例成為時尚產業超熱話題，但...如果是奧斯卡影帝成為品牌創意發想，會否讓人更加期待？

瑞士精品品牌Bally宣布，將延攬美國男演員、奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）一同打造膠囊系列。根據時尚媒體WWD報導，該系列將帶來Ready-to-wear成衣、鞋履、包款以及系列飾品，並將由Adrien Brody主導創意發想，消息一出，部分網路使用者持反面立場，認為Adrien Brody是演員、而非時尚產業專業人才，但也有人抱持樂觀看待，引起社群軟體上熱烈討論。

Adrien Brody曾以《戰地琴人》（The Pianist）一片在他29歲時首次入圍最佳男主角就獲得小金人獎盃，也成為史上最年輕的奧斯卡影帝。他同時也是名導魏斯安德森（Wes Anderson）喜愛的演員，曾參與《大吉嶺有限公司》、《法蘭西特派周報》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》等多部電影演出，並曾為Prada走秀，成為伸展台上的火熱話題。