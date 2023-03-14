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蔡依林戴1.5億祖母綠 賞寶格麗伊甸奇蹟花園「洗眼睛」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石耳環，大膽將祖母綠、紅寶石、藍寶石三種珍貴彩色寶石組成一串豐碩果實。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石耳環，大膽將祖母綠、紅寶石、藍寶石三種珍貴彩色寶石組成一串豐碩果實。圖／寶格麗提供

寶格麗伊甸奇蹟花園（Bulgari Eden the Garden of Wonders）自即日起至3月18日於台北經國七海文化園區登場，共有超過300件、總價值逾80億元作品登台，其中有逾20件的頂級珠寶創作聚焦珍貴華麗的祖母綠寶石，包括全場單價最高、價值約1.5億元台幣的Emerald Venus維納斯祖母綠頂級鑽石與祖母綠項鍊，寶格麗大中華品牌代言人蔡依林（Jolin）更特地現身演繹這條以維納斯女神絲絲秀髮為靈感的傳世傑作。

蔡依林以呼應展場伊甸花園設計的橘色裙裝，配襯這條鑲嵌19.30克拉哥倫比亞祖母綠主石的項鍊，裙擺設計有鳥羽的感覺。她表示逛完猶如洗了一輪眼睛，尤其對祖母綠珠寶喜歡的程度超越其他色彩寶石，並特別稱讚賞項鍊的名字具有美的意象，不過問到是否要收藏這些珠寶作品？她笑說，「我覺得珠寶就像女人一樣需要好好呵護，但我家很亂，除非我能調整好空間才會想要好好收藏，」她透露家裡最大的亂源是衣服太多，這兩天正開始重起疫情前的斷捨離，因為「感覺衣櫃在吶喊」。

寶石濃縮了大自然的力與美，寶格麗的伊甸奇蹟花園是以繽紛華麗的彩色寶石盛開的神話傳說花園。這次展場裝飾鮮豔多彩的奇花異草，細看都是世界上不存在的、想像之花草，也呼應寶格麗珠寶創作無遠弗屆的想像力。4大展間分別聚焦伊甸花園的創作主題，猶如展開一趟奇幻散步。

Magnificent Nature壯麗自然展間，聚焦無與倫比的優質寶石，也是所有藏家最期待的祖母綠作品所在。品牌精選來自哥倫比亞與尚比亞的優質祖母綠寶石，色澤濃豔欲滴，項鍊、耳環、戒指，珠寶在花叢間綻放。系列中唯一一件紅寶石項鍊Fire of Eden伊甸之火，以簡潔的幾何元素彰顯一顆梨形明亮式切割的7.02克拉莫三比克鴿血紅紅寶石，更與來自東非的10.15克拉八角形切割鴿血紅紅寶石戒指相映成趣。Octagonal Wonder頂級鑽石、祖母綠與藍寶石項鍊，設計靈感取材自義大利花園工整的幾何造景，襯托中央30.45克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石。

Joyful Wonders歡愉奇蹟展間則展出許多意象元素交織而成的珠寶，並透過大膽優雅的色彩組合昇華珠寶的設計。例如以不同大小螺旋曲線組成的Bird of Paradise天堂鳥頂級鑽石與帕拉伊巴碧璽彩寶項鍊，就巧妙採用縞瑪瑙勾勒羽毛陰影，使天堂鳥羽毛更顯輕盈而立體。品牌最富盛名的Serpenti形珠寶在伊甸花園中幻化出萬千姿態：有的蛇舒展蛇尾、將迷人寶石纏繞其中；銜尾蛇的尾巴俏皮地勾起一顆祖母綠水滴；Serpenti Fruit Garden靈蛇花園頂級彩寶項鍊則是兩條互相繾綣纏繞的蛇組成，交錯垂墜的紫水晶與粉紅碧璽寶石是它們正要享用的豐饒果實。

Blossoming Colors色彩盛綻展間，展現寶格麗色彩藝術大師的DNA：Blooming Beauty綻放之美頂級彩寶項鍊，以幾何形狀的花瓣組成花朵，花朵中心鑲嵌5顆品品牌最具代表性的蛋面切割祖母綠；花瓣配襯祖母綠、藍綠色帕拉伊巴碧璽、粉紅尖晶石，配色大膽和諧而高雅，其中所有祖母綠均產自哥倫比亞。另一條Paraiba Pulse帕拉伊巴脈動頂級彩寶項鍊，則是以紅寶石圓珠和鑽石組成花瓣，襯托一顆稀有的52.40克拉琢面菱形切割帕拉伊巴色碧璽。

最後Haute Horlogerie複雜腕表展間，焦點為高階複雜的Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴腕表，鈦金屬表殼展現出當代紳士風格，搭載BVL 703自動上鍊大自鳴機芯，備有可奏響西敏寺鐘聲的四槌四簧。2022年日內瓦鐘表大賞奪下最佳珠寶腕表的Serpenti Misteriosi頂級神秘珠寶表，綠松石與鑽石鱗片妝點蛇身，搭載市面上最小機械Piccolissimo機芯BVL 100。Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕表共鑲嵌超過95克拉紅碧璽，採用了古老的刀鋒工藝（fil couteau）技術，讓寶石看來彷彿懸浮手腕上。

Bulgari Eden the Garden of Wonders系列 Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕表，以刀鋒工藝串起如果實漂浮的寶石。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列 Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕表，以刀鋒工藝串起如果實漂浮的寶石。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Emerald Venus頂級祖母綠與鑽石項鍊，鑲嵌19.30克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠主石，約1.5億元台幣，是全場單價最高的新作。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Emerald Venus頂級祖母綠與鑽石項鍊，鑲嵌19.30克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠主石，約1.5億元台幣，是全場單價最高的新作。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Serpenti Fruit Garden頂級彩寶與鑽石項鍊，互相纏繞的雙蛇彷彿在享用如果實般的紅寶石和紫水晶。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Serpenti Fruit Garden頂級彩寶與鑽石項鍊，互相纏繞的雙蛇彷彿在享用如果實般的紅寶石和紫水晶。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級彩寶與鑽石項鍊，將繽紛寶石排列成一串彩虹。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級彩寶與鑽石項鍊，將繽紛寶石排列成一串彩虹。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Blossoming Beauty頂級彩寶與鑽石項鍊，以花的幾何線條為靈感，鑲嵌品牌最具代表性的蛋面切割組目綠寶石。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Blossoming Beauty頂級彩寶與鑽石項鍊，以花的幾何線條為靈感，鑲嵌品牌最具代表性的蛋面切割組目綠寶石。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展。記者李政龍／攝影
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展。記者李政龍／攝影
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展場裝飾如花園般的奇花異草。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Octagonal Wonder頂級藍寶石與鑽石項鍊，鑲嵌重逾30克拉的斯里蘭卡藍寶石，幾何線條讓人想起義式花園的造景。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Octagonal Wonder頂級藍寶石與鑽石項鍊，鑲嵌重逾30克拉的斯里蘭卡藍寶石，幾何線條讓人想起義式花園的造景。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展。記者李政龍／攝影
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展。記者李政龍／攝影
寶格麗繽紛華麗的珠寶，展示在展場的花叢間，猶如花園中俯拾皆是的美好。記者孫曼／攝影
寶格麗繽紛華麗的珠寶，展示在展場的花叢間，猶如花園中俯拾皆是的美好。記者孫曼／攝影
Bulgari Monete古幣頂級珠寶神秘懷表。圖／寶格麗提供
Bulgari Monete古幣頂級珠寶神秘懷表。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，眼蜜系列作品中唯一一件紅寶石主石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出席2023寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，眼蜜系列作品中唯一一件紅寶石主石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗繽紛華麗的珠寶，展示在展場的花叢間，猶如花園中俯拾皆是的美好。記者孫曼／攝影
寶格麗繽紛華麗的珠寶，展示在展場的花叢間，猶如花園中俯拾皆是的美好。記者孫曼／攝影
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊，勾勒天堂鳥展翅的羽翼。圖／寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊，勾勒天堂鳥展翅的羽翼。圖／寶格麗提供

珠寶 鑽石

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