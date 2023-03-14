以法料演繹最想念的街邊好滋味 采采食茶春季套餐登場

福州餅、海鮮粥、乾麵、四果冰…是令人念念不忘的街邊好滋味，由高級時裝品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）創辦人王陳彩霞所打造的采采食茶（CHA CHA THÉ CUISINE），這一次全新春季菜單便巧妙揉合法式技法與街邊好滋味，以「百念」為主題，透過法國料理來表現人們對生活中百種回憶的惦念。全新春季菜單自3月15日晚間起推出，套餐每人3,280元+10%服務費。

行政主廚呂柏翰（Louis）透過菜色的色彩變化與溫度的轉化，在餐盤上傳遞著乍暖還寒之際的早春風景。前菜「牛舌餅／炙燒和牛塔塔、芥末、蓮霧、三星蔥」取牛舌餅的輪廓，以三星蔥與食用花瓣鋪陳出無邊春色，下方搭配著法國傳統菜生牛塔塔拌入鮮甜蔥白醬，妝點著魚子醬與清甜的蓮霧丁，引領春季到來。

甜點主廚戴宜庭。記者吳致碩／攝影。

「牛舌餅／炙燒和牛塔塔、芥末、蓮霧、三星蔥」。圖／采采食茶提供。

「春捲／南非鮑、鮑魚肝醬、 京都水菜、柚香蘿蔔」在法式可麗餅上面堆疊上南非鮑魚、炸蓮藕片、青蘋果片、紫蘇花，吃的時候像吃春捲一樣地捲起來，成為玲瓏有致的「法式春捲」。

「春捲／南非鮑、鮑魚肝醬、 京都水菜、柚香蘿蔔」。圖／采采食茶提供。

「虎咬豬／乳豬、芝麻葉、 山椒」將乳豬烘烤後以胡麻醬調味，以醋漬甘藍提供酸度，山椒增加香氣，搭配撒上菠菜粉、蔓越莓粉的脆餅一口咬下，鹹香酸甜在口中融合出絕妙滋味。

「虎咬豬／乳豬、芝麻葉、山椒」。記者高婉珮／攝影。

主菜「福州餅／胡椒和牛酥皮派、紅酒蘋果泥、焦化洋蔥」巧妙揉合了國王派與福州餅（又稱胡椒餅），經過多次烘烤、再靜置，使M5和牛菲力在酥皮派中能夠保持鮮嫩不柴，完美與雞肉慕斯泥貼合，並使用胡椒與焦化洋蔥，串聯起餅香與胡椒香，吃的時候搭配上紅酒蘋果泥與紅酒牛肉汁，胡椒香氣讓和牛菲力不顯膩口，雞肉慕斯泥與焦化洋蔥也讓整道菜更見層次，是套餐中最令人驚豔的一道菜。

在甜點主廚戴宜庭的巧思下，甜點的精彩程度，絲毫不輸主菜。「四果冰／紅茶茶湯、冬瓜愛玉、金棗碎冰、嫩薑泡泡」以古早味四果冰品為靈感，使用家傳醃漬金棗製成的金棗碎冰，底部鋪上冬瓜糖香愛玉凍，搭配蜜香紅茶湯，而最上層則是以嫩薑泡沫開場，層次豐富而和諧，是甜美而柔和的春季滋味。

行政主廚呂柏翰（Louis）。記者吳致碩／攝影。

「四果冰／紅茶茶湯、冬瓜愛玉、金棗碎冰、嫩薑泡泡」。圖／采采食茶提供。

「燒番麥／炭烤玉米、油炸泡芙、 法式酸奶油、海苔」將炭烤玉米的概念解構，以法式酸奶油與裹上海苔糖的迷你雙胞胎打底，搭配玉米泥製成的玉米脆片增加整體口感，最後配上自製炭烤玉米的冰淇淋來襯托整體的風味，形成鹹甜交織的美好滋味，也為春季套餐畫上令人印象深刻的句點。