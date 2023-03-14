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Nike與Tiffany聯名潮鞋已入手！朴敘俊果真是韓國演藝圈最強鞋頭無誤

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
朴敘俊日前自巴黎時裝周回南韓，現身機場時就被媒體直擊，配戴Supreme毛帽、腳踩Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋。圖／摘自Newsen
朴敘俊日前自巴黎時裝周回南韓，現身機場時就被媒體直擊，配戴Supreme毛帽、腳踩Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋。圖／摘自Newsen

今年34歲的男神朴敘俊日前自巴黎時裝周回南韓，現身機場時就被媒體直擊，一身勁黑裝扮的他，除了身背高級時裝品牌包款之外。熱愛潮流文化朴敘俊還配戴Supreme毛帽，但引起討論話題還是他腳踩Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋，果真是最強鞋頭無誤。

自從韓劇「梨泰院Class」之後，就鮮少見到朴敘俊擔綱主角的戲劇作品，但還好他跟IU主演電影「Dream」預計4月將上映，讓粉絲們好不期待。而且朴敘俊還參與了跟好友崔宇植、BTS成員金泰亨V一同演出韓綜「瑞鎮家」，真性情表現，也成為討論話題。不僅如此，日前朴敘俊受到高級時裝品牌邀約，現身巴黎時裝周，還與Blackpink的Jennie、桂綸鎂等人同框，引起關注。

但對潮流迷而言，朴敘俊私下的穿搭更受到矚目，如同他日前回到韓國機場時，就配戴Supreme毛帽，並穿上一開賣就讓品牌網站當機的Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋。其實熟知朴敘俊的人都會知道，他是韓國演藝圈裡著名的潮鞋狂，時常並非刻意的在instagram曬出各種限量的鞋款，讓人流口水。此次，他又入手了話題鞋款，讓人不得不懷疑朴敘俊是否還兼職「鞋頭」啊！

Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋開賣時，一度造成品牌網站當機。圖／Nike提供
Nike與Tiffany聯名Air Force 1 1837鞋開賣時，一度造成品牌網站當機。圖／Nike提供

另外，受到不少人追捧，且歷久不衰的BAPE® SK8 STA鞋，這季推出綠、紫的高配色。鞋身採用不同肌理感的皮革塑造，確保度耐用性和舒適感，外觀設計則運用不同明度但同色系的手法，展現層次分明的深淺色調，營造出高調視覺效果。

BAPE® SK8 STA鞋，8,399元。圖／A Bathing Ape提供
BAPE® SK8 STA鞋，8,399元。圖／A Bathing Ape提供

BAPE® SK8 STA鞋，8,399元。圖／A Bathing Ape提供
BAPE® SK8 STA鞋，8,399元。圖／A Bathing Ape提供

品牌 機場 Nike IU BLACKPINK 桂綸鎂 巴黎 時裝周 BTS

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