預購破千萬！日本ATEX V型按摩椅墊一機三用 全家人的筋絡推拿師

現代人工作繁重且工時長，不論是辦公室的長時間靜態型工作，容易因姿勢不良導致身體緊繃疼痛，或是重複動作的高強度動態型工作，亦容易造成部分肌肉過度負荷麻木痠痛，來自日本的ATEX深耕按摩科技三十年，擁有多項專利技術及設計大賞殊榮，新推出「V型溫感指壓按摩椅墊」提供一機三用多用途的解決方案，結合按摩枕及按摩椅各自優點，達到既輕巧好收納，又可按摩多處部位，跳脫傳統框架成為市場話題焦點。



一機三用好收納可機洗 網讚：CP值超高

日本按摩小家電龍頭品牌ATEX 最新力作，「V型溫感指壓按摩椅墊」一台抵三台，採用獨家V型懸掛彈性結構設計，可自然貼合身體曲線，讓推揉力道更接近指壓深度，倚靠在上面也能保持穩固、不傾斜，防斷彈力設計耐受最大達180°，因此喜歡力道重的人可以直接平躺在椅墊上，安心加強按摩強度。此外，ATEX再升級高扭力馬達，耐重高達100公斤，無論坐著、躺著按摩都可以輕鬆找到最適合自己的按摩位置。全機僅3.4公斤，相較傳統大型按摩椅，不僅輕薄不占空間，機身附提把設計，好移動好收納，外層椅墊布套採用速乾不悶熱的機能布料，還可拆下機洗，更容易保持衛生清潔。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

獨家3D環繞式筋膜珠 擬真按摩手法的極致享受

「V型溫感指壓按摩椅墊」最厲害的地方是內建ATEX獨家開發的3D筋膜珠，能大大提升臀部推揉的舒適度，8顆長型構造根據模式能順著脊椎兩側肌理梳開緊繃，深入筋膜肌肉群以廣角揉壓每個穴位，還能模擬推拿師不對稱的推揉手法，8顆筋膜珠會呈現8種轉向，仿真人壓揉，層層鬆開大小肌肉群。由於每個人對於按摩的承受能力、酸痛嚴重程度不同，ATEX V 型溫感指壓按摩椅墊提供特規級「智能3X3模式」，透過遙控器輕鬆調整3種節奏模式、3種轉向，高達9種模組打造3D深層按摩的體驗，只能說ATEX不愧是日本按摩界巨人，在擬真按摩走向鑽研出新高度。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

獨立溫控循環再加分 安全雙認證長輩用也安心

ATEX V型溫感指壓按摩椅墊內建的筋膜珠還支援38℃~45℃的獨立溫控，透過遙控器開啟溫熱功能搭配按摩，促進血液循環更加速放鬆肌肉。V型溫感指壓按摩椅墊不僅取得國際IEC認證，還通過台灣標檢局BSMI嚴格認證，在日本境內取得二級醫療器材認證，具備10分鐘自動安全斷電裝置，不擔心過度按摩摩擦傷害肌肉，長輩也能安心使用，每天使用10分鐘有感舒緩緊繃，是現代人消除疲勞放鬆的新選擇。

