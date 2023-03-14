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Seiko製表110周年特展海外首站獻給台灣 隱藏款、珍稀腕表限時登場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Birth & Rebirth表展，還陳列了了第一款以Seiko為名的腕表、日本第一只計時碼表、世界首款石英表等。圖／Seiko提供
Birth & Rebirth表展，還陳列了了第一款以Seiko為名的腕表、日本第一只計時碼表、世界首款石英表等。圖／Seiko提供

Seiko投身製表，今年適逢110周年，除了陸續推出紀念表款之外，還打造了期間限定的「Birth & Rebirth表展」，除了細說製作腕表的歷史之外，最有看頭的部分，莫過是十餘款的博物館等級腕表，以及堪稱「隱藏版」未量產的設計，現場更有互動裝置，供民眾體驗。

1913年時，Seiko推出了日本第一款自製腕表Laurel，甚至當時品牌名稱還不是「Seiko」而從即日起，展至3月19日為止的Birth & Rebirth表展，便把這110年以來發展的歷史，透過圖文資料，以及館藏表款來呈現。如同展覽名稱，可概略切分為「Birth區」就陳列了第一款以Seiko為名的腕表、日本第一只計時碼表、世界首款石英表等，每一款都是博物館等級，讓人清楚品牌一路來的製表脈絡。其次，「Rebirth區」則是「Power Design Project」，展出內容為Seiko設計師針對多款過去經典腕表，進行重新發想與再造，皆為概念階段的未量產表款，猶如「隱藏版」也值得一看。

Birth & Rebirth表展，透過豐富圖文資料，帶領民眾了解Seiko投身製表的歷史。記者曾智緯／攝影
Birth & Rebirth表展，透過豐富圖文資料，帶領民眾了解Seiko投身製表的歷史。記者曾智緯／攝影

除此之外，特展的場內還規劃了「計時體驗區」，這一區展現的是Seiko在大型體育賽事上擔任官方計時的專業。現場設置了實際在比賽中使用的計時設備，並且設計了互動遊戲，讓參與者能夠親身體驗這些設備運作的情形，進而理解賽事計時所需的精準是如此嚴格。Seiko表示，目的是希望透過展覽，讓一般民眾也能了解手表製作的概況，而且這也是品牌在海外首次舉辦。其中的Power Design Projec更是先前在日本展覽結束後旋即移師台灣，透過過去歷史與現代設計的對比，讓消費者也能跟Seiko產生連結。

Seiko 「Birth & Rebirth表展」

時間：即日起至3月19日為止

地點：三創生活園區一樓

「計時體驗區」，這一區展現的是Seiko在大型體育賽事上擔任官方計時的專業。圖／Seiko提供
「計時體驗區」，這一區展現的是Seiko在大型體育賽事上擔任官方計時的專業。圖／Seiko提供

「Power Design Project」中的款式之一，設計師將腕表的造型轉化成鈕扣，使表款配戴起來就像日常穿衣般容易。圖／Seiko提供
「Power Design Project」中的款式之一，設計師將腕表的造型轉化成鈕扣，使表款配戴起來就像日常穿衣般容易。圖／Seiko提供

Birth & Rebirth表展中的「Power Design Project」，展出Seiko設計師針對多款過去經典腕表，進行重新發想與再造。記者曾智緯／攝影
Birth & Rebirth表展中的「Power Design Project」，展出Seiko設計師針對多款過去經典腕表，進行重新發想與再造。記者曾智緯／攝影

腕表 日本

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