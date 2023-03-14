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李李仁站台J.Lindeberg新品活動 自曝挑戰超難計畫就為「她」
瑞典設計師品牌J.Lindeberg舉辦春夏系列服飾上市活動，邀請男星李李仁擔任活動大使，拍攝身穿新品形象照。李李仁最愛高爾夫系列，覺得能兼顧時尚與機能性，除了分享配搭心得之外，還提到「女兒覺得每個造型都很帥！」
李李仁表示最近正好在接觸高爾夫球運動，就受到J.Lindeberg的邀請成為活動大使，實際體驗了一系列服裝後，分享了自己的搭配心得。李李仁提到，年輕時都很在意西裝要穿的很挺拔，反而到了現在心境轉變了，覺得穿出自己的韻味更重要。像是他此次就詮釋了J.Lindeberg四大主題風格服飾，比較一番之後，最喜歡的還是高爾夫球系列，認為「好穿又兼具時髦感，而且活動很方便」。
聊到近況，前一個月都在美國陪伴女兒，近期才剛回國，還透露父女相處趣事。李李仁說「在美國的時候還特別去了她喜歡韓團所推出的限定店，買了同款項鍊配戴」，不僅如此，回台後還正在練習想大客車駕駛，只因為女兒渴望可以走到哪睡到哪，因此需要露營車的駕照，十足的「女兒傻瓜」。而由於活動舉辦當天正好是「白色情人節」，被問到老婆陶晶瑩是否有表示？李李仁先表示會回家後看看有什麼，還說「過節，不管男送女或女送男，兩個人幸福開心最重要」。
J.Lindeberg的春夏新品，除了高爾夫系列，強調適合商務穿著成套獵裝、襯衫和長褲，同樣加入了品牌著名的機能性。像是Hopper U外套，就採用具四面彈性的布料製作，提供延展性，穿著時舒適又修身，還擁有抗皺、抗UV等功能。除了新系列服飾上架開賣，J.Lindeberg提到今年將進駐大直區與台中的新商場，提供不同地區的消費者，應對會議與戶外休閒的著裝選擇。
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