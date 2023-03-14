dunhill發表23春夏男裝廣告視覺 演繹經典英倫品味
「經典」是一個抽象的概念，唯一可確認的是，經典需要經過時間的洗滌、考驗，方能淬煉成形。隸屬Richemont歷峰集團旗下的英倫精品品牌dunhill發表了2023的春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。
全系列視覺由攝影師Brett Lloyd掌鏡，並於一處喬治亞（Georgian ）風格的建築內取景，模特兒們多數換上了正裝：黑色的雙排釦外套、柔軟的荔枝紋小牛皮長外套、帶有腰封的黑長褲、或是搭配咖啡色領帶的格紋西裝，展現出內斂、古典的英倫紳士風格。
同時多數廣告視覺並以左右對稱的拼接視覺組合，並結合經典的Wassily Chair鋼管座椅、暗喻有米開朗基羅「沈思者」（Le Penseur）的模特兒姿勢，巧妙呼應了Pillars of Elegance的主題：透過精細的剪裁、柔軟皮革、雋永的線條，成為永恆優雅的經典支柱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言