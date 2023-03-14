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dunhill發表23春夏男裝廣告視覺 演繹經典英倫品味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
模特兒思考的姿態與光影變化令人聯想到米開朗基羅的名作「沈思者」（Le Penseur），並帶來風格的延伸聯想。圖／dunhill提供
模特兒思考的姿態與光影變化令人聯想到米開朗基羅的名作「沈思者」（Le Penseur），並帶來風格的延伸聯想。圖／dunhill提供

「經典」是一個抽象的概念，唯一可確認的是，經典需要經過時間的洗滌、考驗，方能淬煉成形。隸屬Richemont歷峰集團旗下的英倫精品品牌dunhill發表了2023的春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。

全系列視覺由攝影師Brett Lloyd掌鏡，並於一處喬治亞（Georgian ）風格的建築內取景，模特兒們多數換上了正裝：黑色的雙排釦外套、柔軟的荔枝紋小牛皮長外套、帶有腰封的黑長褲、或是搭配咖啡色領帶的格紋西裝，展現出內斂、古典的英倫紳士風格。

同時多數廣告視覺並以左右對稱的拼接視覺組合，並結合經典的Wassily Chair鋼管座椅、暗喻有米開朗基羅「沈思者」（Le Penseur）的模特兒姿勢，巧妙呼應了Pillars of Elegance的主題：透過精細的剪裁、柔軟皮革、雋永的線條，成為永恆優雅的經典支柱。

英倫精品品牌dunhill發表了2023的春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。圖／dunhill提供
英倫精品品牌dunhill發表了2023的春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。圖／dunhill提供
模特兒們多數換上了正裝，並展現出內斂、古典的英倫紳士風格。圖／dunhill提供
模特兒們多數換上了正裝，並展現出內斂、古典的英倫紳士風格。圖／dunhill提供

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