dunhill發表23春夏男裝廣告視覺 演繹經典英倫品味

「經典」是一個抽象的概念，唯一可確認的是，經典需要經過時間的洗滌、考驗，方能淬煉成形。隸屬Richemont歷峰集團旗下的英倫精品品牌dunhill發表了2023的春夏男裝廣告視覺，以「Pillars of Elegance」為主題，探討構建起永恆優雅的風格元素。

全系列視覺由攝影師Brett Lloyd掌鏡，並於一處喬治亞（Georgian ）風格的建築內取景，模特兒們多數換上了正裝：黑色的雙排釦外套、柔軟的荔枝紋小牛皮長外套、帶有腰封的黑長褲、或是搭配咖啡色領帶的格紋西裝，展現出內斂、古典的英倫紳士風格。