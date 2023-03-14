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蘇富比拍賣亞洲歡慶50周年 杏林春燕盌本周末登台預展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
趙從衍舊藏永樂青花龍紋執壺，22.5公分，估價待詢。圖／蘇富比提供
趙從衍舊藏永樂青花龍紋執壺，22.5公分，估價待詢。圖／蘇富比提供

今年適逢國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）進駐亞洲50週年，蘇富比宣布將於亞太區內舉辦一連串的精彩展覽、活動及拍賣，以「50 Years New（五十而初）」為主題的慶祝活動長達一年，包括於香港、上海、北京、新加坡及更多地區舉行大型巡迴展覽，以及與多位亞洲知名時尚引領者合作，並將針對亞洲市場推出全新的拍賣門類及模式。

打頭陣的香港蘇富比春季拍賣會，將自2023年4月1日起至8日期間舉辦，本週末（3月18、19日）於台北舉辦拍前預展、並於3月22、23日移師台中。共逾百件精彩拍品來台展出，包括焦點拍品張永珍博士珍藏乾隆御製琺瑯彩杏林春燕盌，是來自世上最重要的私人收藏御瓷之一，顯赫來源遠溯清末，過往藏家包括Charles Oswald Liddell、Charles Ernest Russell、芭芭拉赫頓、 戴潤齋、天民樓、張宗憲等，將於4月8日以單一拍品專場的形式上拍，預計將以逾2億港元成交。

而今年是西班牙藝術家畢卡索（Pablo Picasso）逝世50週年，蘇富比也特地呈獻藝術家1948年油畫《坐椅女子》，也將會是台灣預展鑑賞重點。同時登台的亮點還包括領銜珠寶拍賣的一條「軒轅之星」鑽石項鍊，項鍊中央鑲嵌一顆133.04克拉艷彩黃色鑽石，項鍊更以色調一致的黃鑽與白鑽襯托，格外珍貴。中國瓷器則有本季首件公佈的領銜拍品：趙從衍舊藏青花龍紋執壺，堪稱過去半世紀蘇富比亞洲拍賣史上最具標誌性的御瓷重器之一。

「軒轅之星」，133.04克拉艷彩黃色鑽石鑽石項鍊，估價約5,000萬港元起，圖／蘇富比提供
「軒轅之星」，133.04克拉艷彩黃色鑽石鑽石項鍊，估價約5,000萬港元起，圖／蘇富比提供
百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany藍面盤、Tiffany雙簽名。圖／蘇富比提供
百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany藍面盤、Tiffany雙簽名。圖／蘇富比提供
趙無極《25.03.85》。圖／蘇富比提供
趙無極《25.03.85》。圖／蘇富比提供
米羅《無題》。圖／蘇富比提供
米羅《無題》。圖／蘇富比提供
張永珍博士珍藏清乾隆 御製琺瑯彩杏林春燕圖，《乾隆年製》藍料款瓷胎或為雍正琺瑯彩，約在1736年繪燒，預料成交價逾二億港元。圖／蘇富比提供
張永珍博士珍藏清乾隆 御製琺瑯彩杏林春燕圖，《乾隆年製》藍料款瓷胎或為雍正琺瑯彩，約在1736年繪燒，預料成交價逾二億港元。圖／蘇富比提供
畢卡索「坐椅女子」，油畫畫布，1948年作，估價待詢。圖／蘇富比提供
畢卡索「坐椅女子」，油畫畫布，1948年作，估價待詢。圖／蘇富比提供
獨立製表大師Philippe Dufour Simplicity，Number 14。圖／蘇富比提供
獨立製表大師Philippe Dufour Simplicity，Number 14。圖／蘇富比提供
張永珍博士珍藏清乾隆 御製琺瑯彩杏林春燕圖，《乾隆年製》藍料款瓷胎或為雍正琺瑯彩，約在1736年繪燒，預料成交價逾二億港元。圖／蘇富比提供
張永珍博士珍藏清乾隆 御製琺瑯彩杏林春燕圖，《乾隆年製》藍料款瓷胎或為雍正琺瑯彩，約在1736年繪燒，預料成交價逾二億港元。圖／蘇富比提供

蘇富比 藝術家 鑽石

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