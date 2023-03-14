阿聯酋航空增北半球夏季航班 8月1日重啟直飛台北-杜拜

隨著疫後各航空公司航班逐漸復甦，阿聯酋航空今宣布2022至2023新財政年度初期，可售座位公里總數大幅提升31%，3月26日起逐步增加北半球夏季航班的座位數，其中，8月1日起將恢復以兩艙等A380旗艦客機直飛台北—杜拜航線。

阿聯酋航空表示，未來除了於現有的歐洲、澳洲與非洲航線增加班次，也將重啟東亞城市航線，擴展A380客機營運據點，包括3月26日起的格拉斯哥、4月15日起的卡薩布蘭卡、5月1日起的北京、6月4日起的上海、6月1日起的尼斯、7月1日起的伯明罕、8月1日起的吉隆坡及8月1日起的台北。

阿聯酋航空商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim）指出，阿聯酋航空持續拓展全球飛行網絡並部屬運能，訂位狀況都顯示旅客需求非常強勁，期望在整體條件許可的情況下儘快恢復營運運能，同時升級機隊與產品，目前阿聯酋航空機隊已有4架A380完成機艙翻新，隨著阿聯酋航空斥資20億美元的客艙與服務增強計劃進行，將有更多飛機加入服務。

阿聯酋航空指出，現有增加運能航線的部分，包括阿姆斯特丹4月2日起由每周14個增加至19個航班；雅典6月1日至9月30日每日加開季節性航班；波隆那5月1日起由每周5個調整為每日1個航班；布達佩斯6月1日起由每周5個調整為每日1個航班；倫敦5月1日起每日提供兩班飛往倫敦史坦斯特的航班；威尼斯3月26日起提供每周5至6個航班，並於6月1日起增加為每日1班。

阿聯酋航空表示，開羅10月29日起每周自25增加至28個航班；三蘭港5月1日起自每周5班調整為每日1班；恩德培7月1日起由每周6班調整為每日1班；布里斯本6月1日起提供每周14個航班；基督城3月26日起恢復每日杜拜–雪梨–基督城航班；墨爾本3月26日起每日加開第3個飛經新加坡航班；雪梨5月1日起每日加開第3班直飛航班。