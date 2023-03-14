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派對、觀禮、紅毯怎麼穿？ 大紅 VS 古典綠經典百搭
第95屆奧斯卡昨日結束，晚上會後派對並在好萊塢的杜比劇院 （Dolby Theatre）盛大舉行。紅毯、觀禮、派對，看似相近的三個場合，但其實對於服裝的風格各有不同需求，例如紅毯務必吸睛，浮誇只是剛好，但派對講求正式，相當考驗名人衣Q。
撇開原本就氣場十足的明星，專業電影人的穿搭，似乎更符合一般人的想像、值得借鏡。像是獲得最佳紀錄片獎的《納瓦尼事件簿》（Navalny）中的經濟學家Yulia Navalnaya，以及製片Odessa Rae就同樣選擇了Chloé出席並上台領獎。
雖然是經濟學家，但Yulia Navalnaya天生擁有亮麗五官，她身穿以真絲羊絨並以金飾點綴袖口的紅色平口鏤空喇叭袖洋裝，堪稱紅毯、觀禮、派對三合一，優雅、萬無一失；製片Odessa Rae則穿上一襲祖母綠、桃心領的真絲雪紡褶皺長洋裝，單一色系的皺摺與長裙襬，帶有懷舊、不失禮儀分寸的古典感。
而如果原本的膚色就健康的小麥膚色？也可參考英國女星娜歐蜜史考特（Naomi Scott）。Naomi Scott曾因電影《阿拉丁》裡的「茉莉公主」一角而走紅，這次她身穿特別訂製的黑色Chloé禮服出席了晚上的《浮華世界》（Vanity Fair）派對。長裙搭配上寬鬆的飄逸長袖與平口設計，搭配上胸前的長項鍊珠寶，是基本風格也是經典風格，貴氣、落落大方。
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