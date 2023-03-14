僅21.5%壯世代會過西洋情人 收禮最愛這驚喜

今天是白色情人節，壯世代教科文協會日前針對全台50歲以上壯世代進行「壯世代情人節大調查」，發現僅有21.5%的壯世代會過西洋情人節、33.8%習慣過七夕情人節；同時，超過半數壯世代最期待收到的情人節禮物為「另一半安排的小旅行」。

對此，壯世代教科文協會理事長吳春城期許，透過本次調查呈現壯世代對情人節的態度與期待，給予各家企業方向，打造更貼近壯世代需求的活動與商品，別忽視這超過800萬人的需求。

每年大大小小的情人節就高達14種，基本盤即是西洋、白色、七夕等。然而本次調查顯示，僅21.5%壯世代有在過西洋情人節、33.8%會過七夕情人節，高達44.6%則「不過情人節」，值得一提的是，來自日本的白色情人節顯示為0%。情人節禮物的部分，50.8%最期待收到「另一半安排的小旅行」、36.9%偏好看夜景或兜風、32.3%喜歡手做禮物、27.7%期待「與另一半熱戀時期的舊地重遊」。事實上，去年的「壯世代中秋節網路調查」也發現壯世代最想收到的禮物前三名為是飯店餐券（54.2%）、飯店住宿券（49%）及旅遊票券（38.7%）。可以說「團聚」與「出遊」是壯世代收禮最重要的元素。

吳春城表示，本次調查對象多為結婚超過30年的壯世代，而情人節是近年商業化興起的節慶，部分壯世代可能較少有過情人節的「習慣」，但企業若想針對壯世代行銷情人節產品，可考慮從以上元素發揮創意，並在七夕集中火力。

另外，根據2020年的《高齡者儀式化行為對其生活適應影響之研究》顯示，日常生活的儀式化行為能為壯世代提供生活重心與樂趣，有助於建立生活穩定感、自信並維持健康，吳春城推薦壯世代們可多找機會體驗各種過節的儀式感，讓生活有更多樂趣。