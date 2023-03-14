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蕾哈娜愛牌Jacob & Co聯乘高登鐘表 台北老爺店明日開展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含蕾哈娜（Rihanna）、足球天王「C羅」Cristiano Ronaldo、「菲董」Pharrell Williams，都是Jacob & Co的愛用者與好朋友。圖／翻攝自 IG @ jacobandco（合成圖）
包含蕾哈娜（Rihanna）、足球天王「C羅」Cristiano Ronaldo、「菲董」Pharrell Williams，都是Jacob & Co的愛用者與好朋友。圖／翻攝自 IG @ jacobandco（合成圖）

曾受到蕾哈娜（Rihanna）、足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）等無數名人熱愛的高級珠寶表品牌Jacob & Co，近日與高登鐘表合作，並將從3月15（三）起，正式於高登鐘表台北老爺店展開特展，帶來包含Bugatti Chiron陀飛輪腕表、Opera Godfather教父音樂盒腕表等重量級話題之作。

足球天王「C羅」本身也是品牌的愛好者與收藏家，並與品牌推出名表款。圖／翻攝自 IG @ jacobandco（合成圖）
足球天王「C羅」本身也是品牌的愛好者與收藏家，並與品牌推出名表款。圖／翻攝自 IG @ jacobandco（合成圖）

出生於烏茲別克的品牌創辦人Jacob Arabo自14歲與家人移民美國，並從21歲（1986年）已經創立了自己的珠寶工作坊，他的珠寶、手表融和了鮮豔配色與大膽設計，早在1990年代已經受到「強叔」艾爾頓強、蕾哈娜、菲董等名人喜愛。2002年時曾融合五顆機芯的Five Time Zone五地時區腕表更讓Jacob & Co更上層樓，好萊塢巨星中李奧納多狄卡皮歐也曾擁有Jacob & Co的表款。

與超跑品牌Bugatti合作的Bugatti Chiron陀飛輪腕表，將是本次的超級亮點，表殼並可隨車友的顏色進行訂製。圖／高登鐘表提供
與超跑品牌Bugatti合作的Bugatti Chiron陀飛輪腕表，將是本次的超級亮點，表殼並可隨車友的顏色進行訂製。圖／高登鐘表提供

本次來台展出的Jacob & Co表款中，Opera Godfather教父音樂盒腕表是與派拉蒙影業合作授權、將經典電影《教父》的音樂重現於表款之中，也像是一座迷你、隨身的歌劇院；Epic SF24世界時區腕表則將古早的機械翻頁鐘納入設計，透過滾筒側面的按鈕，即可輕鬆切換全球的24個時區與其代表的城市名稱，便利也直觀。

Astronomia天體陀飛輪腕表則像是將宇宙天文的立體模型「寶石化」，表款除了具備三軸陀飛輪功能，一分鐘陀飛輪並與時分錶進行相對轉動，而垂直方向則有互相繞行公轉的地球和月球；同概念並有一款Fleurs de Jardin陀飛輪珠寶腕表，在翻飛的彩蝶中藏有陀飛輪，並鑲嵌11朵鑲嵌以彩色寶石的絕境之花，中央則鑲嵌一顆0.81克拉「Jacob Cut」的沙弗萊石。

即將展出的Astronomia天體陀飛輪腕表，是微縮、手上的天文奇蹟。圖／高登鐘表提供（合成圖）
即將展出的Astronomia天體陀飛輪腕表，是微縮、手上的天文奇蹟。圖／高登鐘表提供（合成圖）

「JACOB & CO.鐘表焦點鉅作展」將自3月15日（三）起於高登鐘表台北老爺形象店開展，更多詳情，可親洽台北市中山區中山北路二段37-1號1樓，或電洽02-2563-3538，預約欣賞。

「JACOB & CO.鐘表焦點鉅作展」將自3月15日（三）起，於高登鐘表台北老爺形象店開展。圖／高登鐘表提供
「JACOB & CO.鐘表焦點鉅作展」將自3月15日（三）起，於高登鐘表台北老爺形象店開展。圖／高登鐘表提供
Fleurs de Jardin陀飛輪珠寶腕表，在翻飛的彩蝶中藏有陀飛輪，中央則鑲嵌一顆0.81克拉「Jacob Cut」的沙弗萊石。圖／高登鐘表提供（合成圖）
Fleurs de Jardin陀飛輪珠寶腕表，在翻飛的彩蝶中藏有陀飛輪，中央則鑲嵌一顆0.81克拉「Jacob Cut」的沙弗萊石。圖／高登鐘表提供（合成圖）
「Opera Godfather教父音樂盒腕表」將經典電影《教父》的音樂重現於表款之中，像一座隨身的迷你歌劇院。圖／Jacob & Co提供
「Opera Godfather教父音樂盒腕表」將經典電影《教父》的音樂重現於表款之中，像一座隨身的迷你歌劇院。圖／Jacob & Co提供

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