蔡依林川字肌秀1.5億寶格麗 新專輯「永遠在路上」

義大利精品品牌寶格麗(BVLGARI)大中華區代言人蔡依林,今(3月14)日出席品牌伊甸奇蹟花園頂級珠寶鐘表展,配戴了該系列來台單價最高(約1.5億元台幣)的祖母綠鑽石項鍊,主石為逾22克拉尚比亞祖母綠。

Jolin大膽以橘色黑色長裙陪襯祖母綠,笑說今天主題伊甸園和禮服很搭。擔任品牌代言人多年,她表示「洗了一輪眼睛!伊甸園主題有很祥和感覺,」品牌彩寶每次都讓她耳目一新,尤其喜歡神祕表,按一下蛇頭可以看到時間。