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蔡依林川字肌秀1.5億寶格麗 新專輯「永遠在路上」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林，今（3月14）日出席品牌伊甸奇蹟花園頂級珠寶鐘表展，配戴了該系列來台單價最高（約1.5億元台幣）的祖母綠鑽石項鍊，主石為逾22克拉尚比亞祖母綠。

Jolin大膽以橘色黑色長裙陪襯祖母綠，笑說今天主題伊甸園和禮服很搭。擔任品牌代言人多年，她表示「洗了一輪眼睛！伊甸園主題有很祥和感覺，」品牌彩寶每次都讓她耳目一新，尤其喜歡神祕表，按一下頭可以看到時間。

上個月隨寶格麗出席米蘭時裝周，很久沒見寶格麗家族的人，心情很輕鬆，不過被問到新專輯，她笑稱是一張「永遠在路上的專輯，」主要卡在自己對歌詞沒有很滿意，因為自認冒險性格的她還是希望有新的嘗試，「請大家先聽聽別人的專輯好了。」至於巡迴演唱會，她笑問已經三年了大家還不膩嗎？若有新的城市會再考慮看看。

Bulgari Eden the Garden of Monders 系列 Fize of Eden 頂級紅寶石興鑽石項頂級項鍊。圖/寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Monders 系列 Fize of Eden 頂級紅寶石興鑽石項頂級項鍊。圖/寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Emerald Eden Drop頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖/寶格麗提供
Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Emerald Eden Drop頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖/寶格麗提供
蔡依林出席寶格麗高級珠寶展開幕活動。記者李政龍/攝影
蔡依林出席寶格麗高級珠寶展開幕活動。記者李政龍/攝影
蔡依林出席寶格麗高級珠寶展開幕活動。記者李政龍/攝影
蔡依林出席寶格麗高級珠寶展開幕活動。記者李政龍/攝影

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