蔡依林川字肌秀1.5億寶格麗 新專輯「永遠在路上」

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）大中華區代言人蔡依林，今（3月14）日出席品牌伊甸奇蹟花園頂級珠寶鐘表展，配戴了該系列來台單價最高（約1.5億元台幣）的祖母綠鑽石項鍊，主石為逾22克拉尚比亞祖母綠。

Jolin大膽以橘色黑色長裙陪襯祖母綠，笑說今天主題伊甸園和禮服很搭。擔任品牌代言人多年，她表示「洗了一輪眼睛！伊甸園主題有很祥和感覺，」品牌彩寶每次都讓她耳目一新，尤其喜歡神祕表，按一下蛇頭可以看到時間。