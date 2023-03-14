遠傳開賣黃色iPhone 14 空機折2千 搭指定方案手機0元

顏色有夠搶眼，非常適合春夏氛圍的iPhone 14、iPhone 14 Plus黃色款新機即日起於遠傳全通路正式開賣，申辦遠傳5G指定資費，最低只要0元就可把iPhone 14帶回家。不僅搭配門號有優惠，來遠傳買iPhone 14系列黃色款空機還現折2,000元，正值白色情人節，遠傳網路門市現也推出情人節限定驚喜優惠，來不及準備禮物的線上就能立刻搞定。

即日起申辦遠傳月付1,599元，綁約48個月指定資費，iPhone 14 128GB專案價只要0元，除此之外，遠傳加碼回饋消費者，iPhone 14容量升級至256GB更加碼現折2,000元，等於只要800元就可以將新機帶回家；VIP續約指定方案，除享新機超值專案價，最高可再折5,000元，舊換新再加碼折1,000元。除此之外，申辦iPhone指定方案，還享friDay影音最高3個月0元優惠。

不想出門、沒空前往門市的民眾，遠傳網路門市線上申辦可再享網路限定回饋，新申辦/攜碼用戶最高再送3,000遠傳幣，續約用戶可享最高2,000元手機折價，今日新申辦/攜碼月租499元、24個月以上方案，遠傳再送你情人節好禮「ECLAIR保濕美膚筆」。而針對沒有搭門號需求的消費者，遠傳也提供iPhone 14、iPhhone 14 Plus 128GB、256GB黃色款空機限時折扣2,000元，心生活會員回饋遠傳幣最高1%及加碼friDay影音1個月0元暢看，持friDay聯名卡購機還享最高5%遠傳幣回饋。