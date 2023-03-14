借循環杯免費喝咖啡 小7、摩斯限量7000杯送完為止

環保署公告今年起各便利商店至少須有5％門市提供循環杯借用服務。為響應315國際消費者權益日，並推廣循環杯借用，與7-ELEVEN及摩斯漢堡合作，明（15日）起至31日止，體驗借用循環杯，借、還成功後就能獲得「CITY CAFE中杯熱拿鐵」或「中杯摩斯咖啡」1杯，數量有限送完為止。

目前在台灣提供循環杯服務的連鎖業者包含麥當勞、肯德基、統一超商、星巴克、全家、摩斯漢堡、萊爾富、全聯。統一超商是自家設計、建置循環杯、APP、機台及服務，僅外包廠商完成清洗工作；全家、萊爾富是與循環廠商「環海淨塑」合作；麥當勞、肯德基均由循環容器平台「好盒器」提供服務。

環保署表示，為順應環保永續的國際趨勢，去年4月起公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖超商、飲料店、速食業及超市須提供自備飲料杯新台幣5元價差優惠。

根據環保署統計，自去年7月1日實施起至迄今，民眾自備飲料杯比率從過去6％提升至16%，成長2.6倍；為進一步減塑，今年起連鎖超商及連鎖速食店業者需有一定比率的門市需提供循環杯借用服務，並逐年提高門市的比率，減少一次用飲料杯的垃圾產生。

環保署說明，免費喝咖啡的優惠體驗活動自明天起至31日止，民眾只要到7-ELEVEN完成使用OPEN iECO循環杯服務，或是摩斯漢堡使用MOS Order APP會員專區借用循環杯，借、還完成後就能獲得7-ELEVEN CITY CAFE中杯熱拿鐵（限量4000杯，每名會員限回饋1杯），或是中杯摩斯咖啡（冰／熱不限，限量3000杯，每名會員限回饋1杯），數量有限送完為止。

環保署表示，贈送的咖啡券將以電子券方式，透過兩家業者APP系統於活動截止後發送；此次合作的7-ELEVEN及摩斯漢堡兩家皆為獲得「外借杯自主良好管理標誌」符合「循環（外借）杯良好服務指引」6大面向規範的業者，無論是衛生或品質皆有保障。