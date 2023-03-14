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DON DON DONKI抹茶季登場 抹茶豆沙串糰子、厚切年輪蛋糕必吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DON DON DONKI抹茶季正式登場，多項日本直輸的抹茶商品成為春季必吃的美味首選。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI抹茶季正式登場，多項日本直輸的抹茶商品成為春季必吃的美味首選。圖／DON DON DONKI提供

重度抹茶控絕不能錯過的挖寶勝地，非來自日本原汁原味引進的DON DON DONKI莫屬！DON DON DONKI即日起推出抹茶季，嚴選多款人氣超高的零食、甜點、日常雜貨，更特別於熟食區推出靜岡抺茶蕨餅、靜岡抹茶白玉麻糬，日本抹茶豆沙串糰子等特色日式點心，會員於每週三結帳時出示會員，即可獲得2倍點數回饋，即日起至3月21日期間只要開啟會員App，選取消費的商品進行評分，評論30字以上還可獲得10點點數，讓抹茶控走一趟賣場絕對滿載而歸。

DON DON DONKI抹茶季首推日本原裝進口的丸金厚切年輪蛋糕，使用宇治抹茶粉製作而成，口感扎實甜而不膩，另外還有紅帽子抹茶巧克法蘭酥、北日本抹茶艾莉絲捲心餅家庭包，都是下午茶點心的好選擇。此外，DON DON DONKI抹茶季更一次推出6款抹茶風味冰品，包含樂天Monaou抹茶夾心雪糕、森永MOW宇治抹茶冰淇淋、井村屋抹茶麻糬摩納餅、祇園辻利抹茶冰棒等冰品，再加上忠孝新生店限定推出日本抹茶豆沙串糰子，是MOCCHI MOCCHI糰子攤位獨賣的口味，讓抹茶控吃好吃滿。

如果想要隨時來點抹茶味，罐裝的綾鷹抹茶拿鐵，是與京都宇治老茶舖「上林春松本店」和知名咖啡店「猿田彥咖啡」聯名，另外還有辻利抹茶拿鐵粉，放在辦公室、家中隨時泡一杯，無論是冰飲還是熱飲都讓人感到幸福無比，同樣並列抹茶控重點必買清單。

想要立即享用新鮮可口的抹茶熟食，來到DON DON DONKI絕對不能錯過。圖／DON DON DONKI提供
想要立即享用新鮮可口的抹茶熟食，來到DON DON DONKI絕對不能錯過。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI嚴選多款日本直輸的高級感抹茶商品，零食、冰品一定要吃好吃滿。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI嚴選多款日本直輸的高級感抹茶商品，零食、冰品一定要吃好吃滿。圖／DON DON DONKI提供

日本 咖啡 冰品

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