DON DON DONKI抹茶季登場 抹茶豆沙串糰子、厚切年輪蛋糕必吃

重度抹茶控絕不能錯過的挖寶勝地，非來自日本原汁原味引進的DON DON DONKI莫屬！DON DON DONKI即日起推出抹茶季，嚴選多款人氣超高的零食、甜點、日常雜貨，更特別於熟食區推出靜岡抺茶蕨餅、靜岡抹茶白玉麻糬，日本抹茶豆沙串糰子等特色日式點心，會員於每週三結帳時出示會員，即可獲得2倍點數回饋，即日起至3月21日期間只要開啟會員App，選取消費的商品進行評分，評論30字以上還可獲得10點點數，讓抹茶控走一趟賣場絕對滿載而歸。

DON DON DONKI抹茶季首推日本原裝進口的丸金厚切年輪蛋糕，使用宇治抹茶粉製作而成，口感扎實甜而不膩，另外還有紅帽子抹茶巧克法蘭酥、北日本抹茶艾莉絲捲心餅家庭包，都是下午茶點心的好選擇。此外，DON DON DONKI抹茶季更一次推出6款抹茶風味冰品，包含樂天Monaou抹茶夾心雪糕、森永MOW宇治抹茶冰淇淋、井村屋抹茶麻糬摩納餅、祇園辻利抹茶冰棒等冰品，再加上忠孝新生店限定推出日本抹茶豆沙串糰子，是MOCCHI MOCCHI糰子攤位獨賣的口味，讓抹茶控吃好吃滿。