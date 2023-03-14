身分證有這3碼 520元吃到飽 台北凱撒加碼晚餐75折

台北凱撒大飯店白色情人節推出住房、餐飲優惠，即日起至3/31預訂「2023饗愛你」戀愛假期住房專案，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，享異國自助晚餐兩客，每房3,520元起，連續入住兩晚5,200元起，平均每晚每人1,300元起，再送凱撒蛋糕房200元抵用券；升等站前套房，每晚5,520元起。

此外，3/14至3/31 Checkers自助晚餐也有優惠，雙人可享晚餐75折；加碼身分證上有「520」三個數字，即可享用當晚我愛你價格520元+10%，此優惠限本人，需雙人成行。餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午晚餐75折優惠。

Checkers自助晚餐可享用歐陸美饌佳餚，包括英式爐烤現切牛排、主廚推薦季節限定現流鮮魚、愛爾蘭燉豬肉、香料烤雞、維吉尼亞火腿等，及各式異國料理，像鮭魚生魚片、壽司、牛肉湯、酸菜白肉鍋、台式酥炸排骨酥、十幾種招牌美味一次滿足，還可享紅白酒、啤酒暢飲。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

住房資訊可洽：02-2311-5151，Checkers：02-2311-6110，或可查官網。