Pixel推更新 魔術橡皮擦所有Pixel手機都能用 Pixel Watch可偵測跌倒並求救

Google宣布正式推出今年度第一波Pixel功能更新，除了將更快的夜視模式、超實用的魔術橡皮擦功能導入更多機型上，升級健康與健身功能，更在Pixel Watch上正式推出跌倒偵測功能，為Pixel手機和Pixel Watch帶來更實用且安全的使用體驗。Pixel用戶將會在接下來幾週內陸續收到更新通知。

去年Pixel 7和Pixel 7 Pro推出時加入了更快的夜視模式，透過這次功能更新，同樣搭載自家Google Tensor晶片的Pixel 6和 Pixel 6 Pro也能夠透過全新演算法，在低光源環境中體驗更快的夜視模式。另外，超級實用的「魔術橡皮擦」功能現更開放給所有Pixel手機，透過Google相簿，輕鬆移除相片背景裡惱人的閒雜人等，或調整相片中突兀物品的顏色和亮度，讓物體自然融入畫面中。

另外，Pixel Watch也正式推出「跌倒偵測」功能，如果偵測到發生重摔，手錶將會協助聯繫緊急救援服務，並在聯繫上之後播放自動訊息，將你的位置提供給相關單位並尋求協助。如果你能夠說話，也可親自和緊急服務人員說明是否需要協助。透過內建的動作感應器和裝置的機器學習，Pixel Watch能分辨重摔和其他情形，像是高強度的體能活動，或不小心絆倒但沒有大礙時，並降低不小心撥打緊急電話的情形。