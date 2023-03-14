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Pixel推更新 魔術橡皮擦所有Pixel手機都能用 Pixel Watch可偵測跌倒並求救

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel Watch 能偵測使用者是否重摔，並跳出通知訊息確認是否需要協助。圖／Google提供
Pixel Watch 能偵測使用者是否重摔，並跳出通知訊息確認是否需要協助。圖／Google提供

Google宣布正式推出今年度第一波Pixel功能更新，除了將更快的夜視模式、超實用的魔術橡皮擦功能導入更多機型上，升級健康與健身功能，更在Pixel Watch上正式推出跌倒偵測功能，為Pixel手機和Pixel Watch帶來更實用且安全的使用體驗。Pixel用戶將會在接下來幾週內陸續收到更新通知。

去年Pixel 7和Pixel 7 Pro推出時加入了更快的夜視模式，透過這次功能更新，同樣搭載自家Google Tensor晶片的Pixel 6和 Pixel 6 Pro也能夠透過全新演算法，在低光源環境中體驗更快的夜視模式。另外，超級實用的「魔術橡皮擦」功能現更開放給所有Pixel手機，透過Google相簿，輕鬆移除相片背景裡惱人的閒雜人等，或調整相片中突兀物品的顏色和亮度，讓物體自然融入畫面中。

另外，Pixel Watch也正式推出「跌倒偵測」功能，如果偵測到發生重摔，手錶將會協助聯繫緊急救援服務，並在聯繫上之後播放自動訊息，將你的位置提供給相關單位並尋求協助。如果你能夠說話，也可親自和緊急服務人員說明是否需要協助。透過內建的動作感應器和裝置的機器學習，Pixel Watch能分辨重摔和其他情形，像是高強度的體能活動，或不小心絆倒但沒有大礙時，並降低不小心撥打緊急電話的情形。

而隨著越來越多用戶透過穿戴裝置紀錄個人健康數據，現在Pixel裝置內建的Health Connect功能可與更多健康與健身App串連，輕鬆儲存及連結資料，Health Connect會把數據儲存在裝置上方便集中管理，用戶也可更方便地查看有哪些應用程式已經獲得數據存取的權限。而Wear OS 3+ 也將推出全新聲音與顯示設定，方便使用者在Pixel Watch上打造個人化的聽覺和視覺體驗，包括透過單聲道音訊功能，降低左右聲道音訊不同引起的不適感，或透過全新的色彩校正和灰階模式，彈性調整智慧手錶的顯示螢幕，滿足不同視覺偏好。

Pixel 6和Pixel 6 Pro現在也能在低光源環境下，用更快的夜視模式拍攝照片；Health Connect則能更便利地整合並提供數據資訊給相容的健康與健身應用程式。圖／Google提供
Pixel 6和Pixel 6 Pro現在也能在低光源環境下，用更快的夜視模式拍攝照片；Health Connect則能更便利地整合並提供數據資訊給相容的健康與健身應用程式。圖／Google提供
超好用的魔術橡皮擦可以輕鬆去除畫面中的干擾元素。圖／Google提供
超好用的魔術橡皮擦可以輕鬆去除畫面中的干擾元素。圖／Google提供
Google推出今年第一波Pixel功能更新，將更多實用功能拓展到先前機型，Pixel Watch正式推出跌倒偵測功能。圖／Google提供
Google推出今年第一波Pixel功能更新，將更多實用功能拓展到先前機型，Pixel Watch正式推出跌倒偵測功能。圖／Google提供

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