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台北飛曼谷 3千有找！易飛網15家廉航一指比價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本仍穩居台灣旅客最愛的旅遊國家。圖／易飛網提供
日本仍穩居台灣旅客最愛的旅遊國家。圖／易飛網提供

易飛網廉航機票月繳制活動2月開跑後，開票量持續攀升，單月廉航機票營收高達8位數，「神助攻」廉航市場。業者也同步啟動「旅遊大調查」，分析顯示前五大最熱門銷售航段均為台灣虎航的航點，依序為台北─東京、台北─大阪、台北─沖繩（琉球）、台北─首爾及台北─曼谷。短線旅遊中，「日本」穩居旅人疫後旅遊國家首選，接著是韓國、泰國及越南，整體購買廉航機票的旅客以20至40歲間的族群為大宗。

易飛網表示，自去年10月13日國境開放至今已滿150天，受到全球性通膨墊高成本等因素影響，低成本航空（廉航）的低票價絕對優勢遭遇挑戰，因此，易飛網於2月份攜手中國信託銀行祭出「機票月繳制」方案，除銷售量較前月份成長近四成，也已恢復至疫情前同期逾六成水準。

易飛網調查也顯示，旅客整體平均購買廉航機票價格約為7,200元，若使用12期分期機票月繳制方案，每人平均月繳600元。

進一步分析旅遊目的地，前往東北亞地區旅客中，有高達九成選擇赴日本旅遊，其中逾六成選擇東京為目的地，其次為大阪，而日本二線城市航點也逐步復航中；東南亞地區則以泰國占五成七，其中有八成旅客飛往曼谷；越南則位居第二，以前往峴港的旅客居半數為大宗。

統計亦顯示，易飛網廉航機票網使用族群以20歲至40歲族群為大宗，占整體使用者逾五成，整體女性平均較男性多出約一成。

易飛網指出，易飛網廉航機票網共提供15家廉航票源供旅人自行客製化機票，不僅來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定。

目前超優惠廉航機票搶購清單包括：台灣虎航台北至峴港及台北至曼谷2,999元起、台灣虎航台北至佐賀3,299元起、樂桃航空台北至東京3,810元起、酷航台北至首爾2,991元起、亞洲航空台北至曼谷3,180元起、樂桃航空3月28日台北至名古屋首航3,490元起，前述價格均為單程未稅價（廉航機票時常浮動，請以查詢訂位當下票價為主）。

相關資訊可查：https://ea.ezfly.com/prodwlcc/，或洽易飛網客服專線02-7725-0800轉5。

易飛網「旅遊大調查」熱銷機票排行榜，Top5熱門航段均為台灣虎航之航點。圖／易飛網提供
易飛網「旅遊大調查」熱銷機票排行榜，Top5熱門航段均為台灣虎航之航點。圖／易飛網提供

機票 廉航 易飛網

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