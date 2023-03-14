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真的好鬧！「天線寶寶」與設計師聯名長靴 詮釋最地道Y2K流行風潮

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名款，其中最讓人注目的就是一雙「迪西」螢光綠的長靴，上面還裝飾了天線寶寶玩偶，讓人真心覺得好鬧！圖／摘自Christian Cowan facebook與官網
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名款，其中最讓人注目的就是一雙「迪西」螢光綠的長靴，上面還裝飾了天線寶寶玩偶，讓人真心覺得好鬧！圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名款，包括了牛仔褲、牛仔外套、T恤和連帽上衣等單品，但其中最讓人注目的就是一雙「迪西」螢光綠的長靴，上面還裝飾了天線寶寶玩偶，讓人真心覺得好鬧！

「天線寶寶」是英國廣播公司和Ragdoll公司製作的節目，第一季在1997年到2001年播放，主要觀眾對象是針對學齡前的1到5歲的兒童而設，因此台詞十分簡單，只有「你好」、「再見」。節目角色分別有丁丁（紫）、迪西（螢光綠）、拉拉（黃）和小波（紅），分別代表了不同顏色，由於幾乎沒有劇情，但內容又十分的平和洗腦，後來還衍生了諸多代用詞，如「丁丁是個人才」。而設計師Christian Cowan在推出這系列時提到，因為從小就是看「天線寶寶」長大的，所以與其聯名讓他格外開心。設計靈感源自於90年代的高級時裝廣告風格，讓模特兒與天線寶寶同框照片變成印花，運用在系列服裝上。而受到矚目的一雙螢光綠色及膝靴，則是以「迪西」為主題而打造，藉以慶祝「天線寶寶」節目在去年問世25周年。

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列連帽上衣，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列連帽上衣，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

設計師品牌Christian Cowan推出的天線寶寶長靴，讓人也聯想到為了慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，高級鞋履品牌JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列，就是以當中的月亮、水星、火星、木星和金星角色象徵元素與專屬色彩來設計；分別呈現了長靴、高跟鞋與踝靴等鞋款，讓粉絲們也大感驚喜。

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔褲，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔褲，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔外套，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔外套，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列T恤，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網
紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列T恤，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列金星緞面厚底高跟鞋。圖／JIMMY CHOO提供
慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列金星緞面厚底高跟鞋。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列火星漆皮高跟鞋 。圖／JIMMY CHOO提供
慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列火星漆皮高跟鞋 。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列木星厚底靴。圖／JIMMY CHOO提供
慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列木星厚底靴。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列水星漆皮藍踝靴。圖／JIMMY CHOO提供
慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列水星漆皮藍踝靴。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列月亮粉色長靴。圖／JIMMY CHOO提供
慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列月亮粉色長靴。圖／JIMMY CHOO提供

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