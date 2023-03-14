真的好鬧！「天線寶寶」與設計師聯名長靴 詮釋最地道Y2K流行風潮

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名款，包括了牛仔褲、牛仔外套、T恤和連帽上衣等單品，但其中最讓人注目的就是一雙「迪西」螢光綠的長靴，上面還裝飾了天線寶寶玩偶，讓人真心覺得好鬧！

「天線寶寶」是英國廣播公司和Ragdoll公司製作的節目，第一季在1997年到2001年播放，主要觀眾對象是針對學齡前的1到5歲的兒童而設，因此台詞十分簡單，只有「你好」、「再見」。節目角色分別有丁丁（紫）、迪西（螢光綠）、拉拉（黃）和小波（紅），分別代表了不同顏色，由於幾乎沒有劇情，但內容又十分的平和洗腦，後來還衍生了諸多代用詞，如「丁丁是個人才」。而設計師Christian Cowan在推出這系列時提到，因為從小就是看「天線寶寶」長大的，所以與其聯名讓他格外開心。設計靈感源自於90年代的高級時裝廣告風格，讓模特兒與天線寶寶同框照片變成印花，運用在系列服裝上。而受到矚目的一雙螢光綠色及膝靴，則是以「迪西」為主題而打造，藉以慶祝「天線寶寶」節目在去年問世25周年。

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列連帽上衣，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

設計師品牌Christian Cowan推出的天線寶寶長靴，讓人也聯想到為了慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，高級鞋履品牌JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列，就是以當中的月亮、水星、火星、木星和金星角色象徵元素與專屬色彩來設計；分別呈現了長靴、高跟鞋與踝靴等鞋款，讓粉絲們也大感驚喜。

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔褲，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列牛仔外套，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

紐約設計師品牌Christian Cowan在這季推出了「天線寶寶」迷你聯名系列T恤，設計靈感源自90年代高級時裝廣告。圖／摘自Christian Cowan facebook與官網

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列金星緞面厚底高跟鞋。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列火星漆皮高跟鞋 。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列木星厚底靴。圖／JIMMY CHOO提供

慶祝經典漫畫「美少女戰士」問世30周年，JIMMY CHOO與漫畫作者武內直子攜手推出聯名系列水星漆皮藍踝靴。圖／JIMMY CHOO提供