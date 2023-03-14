葫蘆墩推親子季系列 巧虎舞台劇熱鬧開演

台中市葫蘆墩文化中心歡慶40周年，3月快樂親子季系列活動熱鬧展開，規劃巧虎大型舞台劇「消失的月光寶盒」、魔梯形體劇場「丑寶貝當家」及頑書趣工作室「小丫頭的爸爸酒」等3場精采多元的兒童劇，分別於3月26日及4月1日演出，歡迎大小朋友前來欣賞、歡度開心週末假日。

葫蘆墩文化中心表示，為迎接即將到來的40周年館慶，3月份安排一系列親子節目，為4月館慶開啟熱鬧序幕。首先是3月26日登場的巧虎大型舞台劇「消失的月光寶盒」，透過音樂、舞蹈及互動遊戲的結合，啟發孩子快樂學習良好的知識及品格，適合親子一同觀賞，增進情感交流。

當天下午3點30分，戶外榕樹廣場由魔梯形體劇場帶來原創親子劇「丑寶貝當家」，為台灣目前少數以無語言的肢體喜劇為主要創作風格，情節取材來自生活日常大小事，在平凡的角色中探索生命的活力，透過默劇、小丑即興、音樂節奏及觀眾互動，沒有對白，卻擁有讓人笑到瘋狂的爆發性魅力。

4月1日推出頑書趣工作室「小丫頭的爸爸酒」，結合偶戲、真人及歌舞表演，逗趣的對談及寫實的情境，去年首演得到觀眾熱烈好評，許多家長反應故事情節十分貼近生活，劇情中種種驚喜和反思充滿溫馨與感動。

此次特別邀請觀眾提供「親子合照」影像於舞台呈現，多元表現手法加上可愛童趣的燈光營造，讓親子共享美好歡樂的看戲時光。