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快閃16天！台南遠東義式美味登場 現做義大利麵成亮點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
遠東Café自助餐廳獻上一系列行政主廚Omar的經典料理。圖／台南遠東香格里拉提供
遠東Café自助餐廳獻上一系列行政主廚Omar的經典料理。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉自助餐廳「遠東Café」3月15日至31日推出「義食‧味旅」饗宴，由飯店義籍行政主廚歐瑪(Omar Ugoletti)展現家鄉經典料理，其中，「新鮮現做義大利麵」更是最大亮點，看似平凡，卻可自選主廚獨門醬汁、客製化搭配，風味十足。

擅長使用低溫烹調技法詮釋食材純粹美味的Omar主廚，廚藝生涯二十多年，曾旅居歐洲、澳洲和亞洲，並在奢華酒店和米其林星級餐廳擁有紮實豐富的歷練。他曾說，「我的烹飪風格是融合現代與傳統的義大利料理，最關鍵當然是必須好吃。然而，一道菜如果看起來不具吸引力，沒有人會想吃，所以視覺上也一定要用心。」

「新鮮現做義大利麵」就是主廚的視覺用心之作，他以杜蘭小麥粉、義大利00號通用麵粉，加入雞蛋混合，經反覆折疊與揉捏麵糰至一定筋度，直到Omar認為的「觸感必須像觸摸耳垂般的柔軟細膩」，壓平後再放入製麵機手動切割為經典手工麵或寬帶麵。接著以新鮮墨魚汁拌入麵糰，製成帶有天然烏黑色澤的「手工墨魚麵」，手工現做麵條過程繁複且耗時，濕度、時間跟厚薄度都是關鍵，有別於坊間販售的義大利麵，口感Q彈、有嚼勁且帶有清新小麥香氣。

手工義大利麵搭配Omar主廚自製五款醬料，風味更是一絕。分別為以番茄為基底加入鮮蝦、烏賊、鯛魚燉煮的濃郁海味「番茄海鮮醬」；將番茄、胡蘿蔔、洋蔥快炒後，與牛絞肉慢火燉煮出經典鹹香「波隆那肉醬」；特選白酒、迷迭香、百里香等香料調味鴨胸，再搭配番茄、黑橄欖與高湯熬製出香氣四溢「番茄橄欖鴨香醬」；極簡美味「培根蛋黃醬」及清爽順口「義式青醬」。

「義食‧味旅」饗宴還包含義大利國民美食「披薩餃」，源自羅馬傳統名菜「脆皮豬肉捲」，香辣帶勁「義式憤怒醬肉丸」，以及海味十足的「香辣番茄淡菜」與「烤鱸魚馬鈴薯」等。

餐後也可來杯「西西里咖啡」、搭配義式「提拉米蘇」作為結尾。平日晚餐供應經典「內格羅尼」調酒，假日午、晚餐則提供精選葡萄酒。【飲酒勿開車，未滿18歲者，禁止飲酒】

台南遠東香格里拉「遠東Café」自助餐廳每人980+10%元起。電話：06-702-8856，官網：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/

「遠東Café」於3月15日至31日推出「義食‧味旅」饗宴。圖／台南遠東香格里拉提供
「遠東Café」於3月15日至31日推出「義食‧味旅」饗宴。圖／台南遠東香格里拉提供
期間限定的「自創義大利麵」，於自助餐檯亮相。圖／台南遠東香格里拉提供
期間限定的「自創義大利麵」，於自助餐檯亮相。圖／台南遠東香格里拉提供
風靡全世界的「西餐之母」義大利料理，原汁原味於遠東Café自助餐廳限時登場。圖／台南遠東香格里拉提供
風靡全世界的「西餐之母」義大利料理，原汁原味於遠東Café自助餐廳限時登場。圖／台南遠東香格里拉提供

義大利 餐廳 羅馬

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