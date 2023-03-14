百樂門12年獨獻台灣 獲2023 TW.WA威士忌大賞1金1銀
獨獻台灣的百樂門（Benromach）12年單一麥芽威士忌榮獲 「2023 TW. WA威士忌大賞」殊榮，在「原桶強度威士忌」項目中，同時榮獲消費者評選金牌、專家評鑑銀牌；這是百樂門12年連續第二年在TW. WA威士忌大賞中獲得佳績。
百樂門酒廠創立於1898年，以「傳統的斯佩賽風格」加上「百樂門DNA——淡淡的煙燻味」為風味主軸，堅持以手工方式製作威士忌。百樂門12年單一麥芽威士忌是獨獻台灣、只在台灣發行的酒款，符合在地品飲習慣及氣候，採用高比例的初次裝填雪莉桶原酒，並以原桶強度的高酒精濃度裝瓶，純飲或是加入冰塊皆別具風味。
百樂門12年單一麥芽威士忌秉持品牌宗旨， 復刻蘇格蘭斯佩賽區威士忌的傳統風味，百樂門單一麥芽威士忌皆帶有些許煙燻香氣，並且因其獨特製程，酒液中果香豐沛深受台灣消費者喜愛。
「2023 TW.WA威士忌大賞」是大中華地區唯一採用雙軌制的盲飲賽事，由酒訊雜誌分別邀請通路代表的「專家評鑑組」及超過百位消費者代表的「消費者評鑑組」，評審團分別依照酒款的香氣、口感、尾韻及整體表現等四項目進行評分，評鑑出每個組別最高得分者依序頒予金、銀、銅獎項，得獎酒款還會進行第二階段評選，選出「年度十大威士忌」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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