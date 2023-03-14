2023 TEFAF歐洲藝博會 ANNA HU珠寶漫舞流光造迷影祕境
2023年度的歐洲藝術與骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）自即日起至3月19日於荷蘭馬斯垂克登場。華裔當代高訂珠寶品牌ANNA HU，今年第二度受邀參展，特地打造全新「漫舞流光 迷影秘境」展覽意象，呈獻22件璀璨珠寶巨作。
品牌創辦人胡茵菲（Anna Hu）創立品牌15年來，秉持對古典音樂和當代藝術的熱愛，以東方文化為底蘊，結合西方高訂珠寶工藝。此次展出的呈現以歌曲的節奏章節為藍本，共分做4大主題，先以清新柔美的「繁花似錦」為「起」，以浪漫氣息揭開序幕；接著以「聽海之音」為「承」，聽見海洋音樂；「轉」則聚焦「蝶舞紛飛」為主題；最終，以「經典淬煉」主題為「合」，展出圓融完美的臻藏套鍊。
本次展出作品可見胡茵菲運用珠寶雕塑概念，致敬啟發她創作的大師，包括近代東方巨匠張大千、西方莫內、梵谷，及至19世紀初最偉大的植物學花卉藝術、法國瑪麗安東妮及約瑟芬皇后的宮廷畫家皮埃爾約瑟夫雷杜德等，是一窺珠寶藝術家創作歷程積累的絕佳機會。
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