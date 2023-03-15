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世界經典名著改編！「小王子」音樂劇4月台北空總好評開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
今年度的「小王子」音樂劇巡演，將自4月起陸續於台北、高雄、台中登場。圖／C MUSICAL製作 提供
今年度的「小王子」音樂劇巡演，將自4月起陸續於台北、高雄、台中登場。圖／C MUSICAL製作 提供

中文版「小王子」音樂劇本月8日於韓國首爾忠武藝術中心演出。圖／C MUSICAL製作 提供
中文版「小王子」音樂劇本月8日於韓國首爾忠武藝術中心演出。圖／C MUSICAL製作 提供
於台灣耕耘多年的「台韓音樂劇交流第一品牌」C MUSICAL製作，去年引進韓版音樂劇「小王子」進行中文化演出，首演輪即吸引了近5000名觀眾走進劇場，成功獲得台灣觀眾的喜愛與好評。而今年C MUSICAL再度與HJ CULTURE、聯合數位文創合作，音樂劇「小王子」強勢回歸，自4/1至5/14於台北PLAYground空總劇場進行為期一個多月的演出，許多粉絲紛紛表示錯過去年演出，今年一定要看到！

本月8日，C MUSICAL率領中文版團隊，將中文版「小王子」音樂劇演出帶回首爾，在忠武藝術中心與觀眾見面，成為首個站上首爾音樂劇市場大舞台的「台灣天字第一團」。而為了這次演出，劇團也提前一週飛抵首爾，參與韓國團隊排演、交流，直呼獲益良多，期盼透過這場特別的「返鄉之旅」，重啟因為疫情中斷許久的雙邊交流之外，也能讓韓國的觀眾以及在韓的台灣同胞感受來自台灣劇場的熱情與實力。

今年度的「小王子」音樂劇巡演，將自4月起陸續於台北、高雄、台中登場，由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、鍾政均、廖允杰、李梓揚、林品翰、徐浩忠等多名演員輪番上陣，黃浩詠也在訪談中預告將帶來與去年截然不同的全新演出。目前票券於 售票平台熱賣中，更多演出詳情請洽 C MUSICAL官方粉專

音樂劇 劇場 首爾

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