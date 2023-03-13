23台北時裝周三必看新生代品牌 抽鬚、雋永減法成亮點

隨著倫敦、紐約、米蘭、巴黎四大時裝周發表結束後，深耕本土的台北時裝周2023AW發表也將在本月舉辦。本次除了包含多個知名台灣設計師品牌的獨立「品牌秀」，另外亦有包含：WENG Studio、WEI.TZU-YUAN、HANSEN等三個新銳品牌參與「New Breed」新生代品牌秀發表，格外值得留意。

WENG Studio是由1992年台中出生的設計師翁子竣所負責，他在台灣樹德科技大學流行設計系畢業後即前往義大利佛羅倫斯研習，現今並以米蘭為據點，強調台灣精神但揉合義大利工藝；品牌除了聚焦於Timeless、Genderless與Ageless的less is more減法精神，2023秋冬並將以1960年代經典電影「第凡內早餐」為靈感，以深邃色彩與不同輪廓，展現探尋內在自我的歷程。

設計師同名品牌WEI.TZU-YUAN則出自設計師魏子淵，本季以「超靈格造物質化」為主題，展現擬態似神非人的無限創造；設計師先將布料抽鬚並進行編織，編織之後再度進行抽鬚，呈現出布料的全新樣貌，並透過此一手法展現個人風格。

HANSEN則以東方的「文化民族主義」為核心，並融合傳統與新式剪裁，本季23AW則以以「和」為主題、從日治時期的舊照片中家庭穿著得到啟發，上周展前記者會時，便有一套橘色的長外套在背面拼接以日式和服風格的緞面面料，展現強烈存在，令人期待。

包含WENG Studio、WEI.TZU-YUAN與HANSEN的三品牌將在3月24日於松山文創園區的4號倉、早上11點發表走秀，此外台北時裝周開幕首日的3月22日，則將於有「王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天宮舉辦，現場並將有大型投影螢幕，讓現場觀眾也能同步欣賞、參與時裝秀發表，更多詳情，則可參閱台北時裝周官方IG：tpe.fashionweek、或官方網站：https://tpefw.com/。