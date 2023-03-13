「媽的」楊紫瓊喜奪奧斯卡影后！臉上逆齡發光秘密曝光

以「媽的多重宇宙」奪下奧斯卡第95屆金像獎影后的楊紫瓊Michelle Yeoh，是首位亞裔女演員奪下該獎項。這殊榮來自於楊紫瓊過去不斷努力的精神。而過去每日拍戲、熬夜的狀況已經成為了生活日常，不過楊紫瓊領獎時，臉上發光讓人羨慕，原來她上妝前有小秘訣。

楊紫瓊在走上奧斯卡紅毯前，化妝師Sabrina Bedrani為她在如此重要的日子時，妝前以海洋拉娜滋潤肌膚，影后楊紫瓊更表示：「無論是紅毯的準備、或是剛搭乘完國際航班，海洋拉娜的產品都能為我的肌膚提供豐沛煥新水感。在這個對於我生命中最重要的夜晚之一，我很注重自己是否能展現出最佳的狀態，選擇海洋拉娜的保養便是非常重要的第一步。」

其他明星如Jessica Chastain潔西卡·雀絲坦、Pedro Pascal佩德羅·帕斯卡和Salma Hayek Pinault莎瑪·海耶克都使用海洋拉娜LA MER，更為她們在紅毯出席為之一亮，散發出肌膚光澤與健康光彩。