奧斯卡／史上最忙孕婦！蕾哈娜到底要換幾套衣服

蕾哈娜（Rihanna）挺著孕肚出席第95屆的奧斯卡金像獎頒獎典禮，不但走紅毯、上台表演、連坐在台下看頒獎都各自換了不同的衣服，底表最時尚孕婦當之無愧！

她最初抵達典禮現場時，穿了「下半身失蹤」的oversize大T恤和運動鞋，開始進行準備工作。到了紅毯時間，蕾哈娜換上一套Alaïa透視薄紗和皮革剪裁的黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶，合身禮服襯托孕婦的曲線，配上俏皮又點鬆散的包子頭和紅唇，精神奕奕且狀態極佳。

接著上台表演她入圍這屆「最佳電影原創歌曲」獎項的電影「黑豹2：瓦干達萬歲」主題曲「Lift Me Up」入圍，這位舞台劇星換上由Maison Margiela品牌創意總監John Galliano為她特別訂製的垂墜水鑽網紗內衣和黑色金絲刺繡長褲，身上更堆滿De Beers Jewellers的鑽石珠寶，目測價值近億元台幣，造型和唱功都相當驚人。