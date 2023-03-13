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G-SHOCK人氣「農家橡樹」表款升級鍍金！網笑「這是穿上黃金聖衣嗎？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK的2100系列腕表，因為熱賣，所以每年都有新版本釋出，從最早的樹脂表殼、接續的金屬銀與玫瑰金等配色，到今年的黃金版。圖／CASIO提供
G-SHOCK的2100系列腕表，因為熱賣，所以每年都有新版本釋出，從最早的樹脂表殼、接續的金屬銀與玫瑰金等配色，到今年的黃金版。圖／CASIO提供

CASIO旗下品牌G-SHOCK的2100系列腕表，今年再度升級進化，打造「黃金」版本款式，有著吸睛超閃外觀，讓人注目，連網友都以經典漫畫的角色來形容：「這是穿上黃金聖衣了嗎？」

因獨特8角型表圈外觀神似他牌經典設計款，因此G-SHOCK的2100系列表款，被網友暱稱為「農家橡樹」；國外消費者也以「CasiOak（Casio+Oak）」的封號來稱呼。G-SHOCK曾讓這系推出從表殼到表圈、表鍊都是全金屬版本，分別提供玫瑰金和黑色、銀色，皆成為熱銷款，今年則更是首度呈現黃金配色金屬款，同樣成為話題。G-SHOCK的2100系列腕表，因為熱賣，所以每年都有新版本釋出，從最早的樹脂表殼、接續的金屬銀與玫瑰金等配色，到今年的黃金版，猶如經典漫畫「聖鬥士星矢」的劇情，需要一路過關斬將，才能得到最高等級的「黃金聖衣」，因此受到網友熱議。G-SHOCK讓這款表施以黃金色IP處理，金屬表圈經過鍛造、切割和拋光等多層工藝打造而成，表面更是分別採用同心圓髮絲紋和鏡面拋光處理，打造立體感。

G-SHOCK GM-2100C-5A腕表，精鋼表殼搭配帆布表帶，7,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GM-2100C-5A腕表，精鋼表殼搭配帆布表帶，7,000元。圖／CASIO提供

不只有金屬材質的黃金版本，G-SHOCK為了消費者有更多元的搭配選擇，2100系列還推出了精鋼表殼搭配帆布表帶的款式，讓粗獷的工業風更加強烈。值得一提的是新表款除了延續配備Tough Solar太陽能充電系統之外，還多了MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，讓腕表可藉由Bluetooth®與智慧型手機配對透過App應用程式CASIO WATCHES自動調整到正確時間。

G-SHOCK GM-2100CB-3A腕表，鍍灰色精鋼表殼搭配帆布表帶，7,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GM-2100CB-3A腕表，鍍灰色精鋼表殼搭配帆布表帶，7,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GM-B2100GD-9A腕表，鍍黃金色精鋼表殼與表鍊，17,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GM-B2100GD-9A腕表，鍍黃金色精鋼表殼與表鍊，17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GM-2100CB-1A腕表，鍍黑色精鋼表殼搭配帆布表帶，7,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GM-2100CB-1A腕表，鍍黑色精鋼表殼搭配帆布表帶，7,500元。圖／CASIO提供

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