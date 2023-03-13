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安妮亞水杯！壽司郎×間諜家家酒聯名了 週邊免費送
好興奮、好興奮！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣布與動畫作品「SPY×FAMILY 間諜家家酒」攜手合作，不只店內將出現各個角色元素，活動期間消費滿額，還可獲得夾鏈袋便條組、A5筆記本或冷水杯等週邊商品，適合粉絲們蒐集。同時壽司郎也推出16款期間限定料理上桌。
壽司郎與間諜家家酒本次的聯名活動，自3月17日起正式登場。民眾至全台壽司郎用餐，就可遇到洛伊德、約兒、安妮亞等角色，還有奇美拉、企鵝與花生等元素點綴，增添沉浸樂趣。同時還有3波段的滿額活動接力登場。3月17日起於店內單筆消費滿500元以上，即可獲得「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」1組，共3款，合計29,800組；4月6日起單筆消費滿500元以上，即可獲得「間諜家家酒 A5筆記本」1本，共4款，共39,800本。4月26日起，單筆消費滿1,200元以上，即可獲得「間諜家家酒 冷水杯 」1個，共9,900個。
除此之外，自3月15日至4月9日期間，壽司郎也推出「春來好味到」活動，提供有「富山灣產沖漬螢烏賊」、「炙燒鹽味櫻鯛」、「鮟鱇魚肝」、「沖繩縣產酥炸烏賊鰭」等16款菜色，帶給民眾全新的春季感受。
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