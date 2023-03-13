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博物館收藏！德國頂級瓷器赫昀柏林設計特展在寬合藝廊

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
「演化－Evolution」展出，可看見赫昀柏林當代德式餐桌美學。圖／寬合藝廊提供
「演化－Evolution」展出，可看見赫昀柏林當代德式餐桌美學。圖／寬合藝廊提供

被國際博物館、眾多名人收藏，也是米其林星級餐廳指定使用的德國頂級瓷器品牌赫昀柏林hering berlin，由品牌創辦人赫昀女士（Stefanie Hering）特別設計創作的展覽「演化－Evolution」，即日起至4月30日在台中寬合藝廊K.H. Living Gallery展出，現場展出超過百間的作品，並以攝影、光雕、影音與東方茶席等多元互動方式，呈現出赫昀柏林具質感的風貌與獨特手感。

負責策展的寬合國際藝術總監陳依廷指出，赫昀柏林每件作品需要60～90道工序，不上釉質地帶來親膚感，是最大特色，此次展覽還打造亞洲唯一的「赫昀柏林．浮光茶席」，參觀者可實際體驗赫昀柏林的餐瓷，感受工藝之美。

「演化－Evolution」展覽是品牌30周年紀念展，被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列也首度在台亮相，品牌創辦人赫昀女士親自來台，她於1992年於德國柏林創立赫昀柏林，採用不上釉得素坏白瓷創作，讓材料說話，且節制的運用裝飾與繪畫，獨特美學與工藝，受到各界的喜愛。

展覽中，一樓的「瓷器博物館」展出「創造星空」系列，以及品牌早期的歷史物件，還有近百件的生活瓷作品，赫昀女士還特別打造圓桌餐瓷擺設，象徵華人喜愛的「圓滿」寓意。

在互動方面，邀請柏林影展紀錄片導演攝影師烏爾麗克·夏莫尼（Ulrike Schamoni），為品牌的系列作品創作影像，以微觀手法呈現另一種賞看瓷器的角度；光雕藝術家喬大Jo-Ta（Juan José Zenteno Pacheco），以光影藝術打造「流動的器物」，讓瓷器表面產生流動感；特別打造的「迷幻暗室」，以聽覺開啟思想的無邊際。專屬打造的浮光茶席，可直接觸摸到赫昀柏林的瓷器作品，並與茶相互結合，也呈現出台灣真實的風土味道。

「演化－Evolution」展覽每周二至周六10：30～17：00開放，展覽採預約制，門票每人350元，含浮光茶席體驗與私廚點心一份，預約電話04-2377-0999。

德國瓷器品牌赫昀柏林hering berlin，品牌創辦人赫昀女士特別來台布展。圖／寬合藝廊提供
德國瓷器品牌赫昀柏林hering berlin，品牌創辦人赫昀女士特別來台布展。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林hering berlin創辦人人赫昀女士（Stefanie Hering），親自來台出席展覽活動。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林hering berlin創辦人人赫昀女士（Stefanie Hering），親自來台出席展覽活動。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，首度在台亮相。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，首度在台亮相。圖／寬合藝廊提供
赫昀女士（右）與策展人寬合國際藝術總監陳依廷陳依廷，共同出席「演化－Evolution」赫昀柏林30週年－創辦人 Stefanie Hering 設計特展。圖／寬合藝廊提供
赫昀女士（右）與策展人寬合國際藝術總監陳依廷陳依廷，共同出席「演化－Evolution」赫昀柏林30週年－創辦人 Stefanie Hering 設計特展。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，首度在台亮相。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，首度在台亮相。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，其工藝製作過程。圖／寬合藝廊提供
赫昀柏林被紐約現代博物館MOMA收藏的「創造星空Cielo」系列，其工藝製作過程。圖／寬合藝廊提供
台中寬合藝廊展出「演化－Evolution」赫昀柏林30週年－創辦人 Stefanie Hering 設計特展。圖／寬合藝廊提供
台中寬合藝廊展出「演化－Evolution」赫昀柏林30週年－創辦人 Stefanie Hering 設計特展。圖／寬合藝廊提供

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